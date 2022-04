Trotz namhafter Absagen sind die Veranstalter zuversichtlich, dass am Sonntag der Streckenrekord fallen könnte. Das Wetter gilt als Zünglein an der Waage

In dieser Galerie: 3 Bilder Oqbe Kibrom könnte am Sonntag zum VCM-Sieger avancieren. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER Rennleiter Johannes Langer kann sich gut vorstellen, dass der Streckenrekord geknackt wird, sofern das Wetter passt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER 2021 waren die Bedingungen gut, wenngleich die Hitze vielen Aktiven zu schaffen machte. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Negative Erfahrungen beinhalten meist auch positive Nebeneffekte, auch wenn diese im ersten Moment oft schwer zu erkennen sind. Musste etwa der Vienna City Marathon (VCM) 2021 wegen der Coronapandemie in den September verschoben werden, so müssen sich Laufbegeisterte heuer weniger lang gedulden, können bereits nach etwas mehr als sieben Monaten wieder zum angestammten Termin durch die Bundeshauptstadt rennen.

Positiv ist auch, dass die 39. Ausgabe des VCM in Zeiten des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine unter dem Motto "Running for Peace" steigt. Freilich wird sich Aggressor Wladimir Putin davon nicht beeindrucken lassen und hilft Solidarität allein Betroffenen in der Ukraine sicher nicht aus ihrem Schlamassel. Doch die Läuferinnen und Läufer aus 100 Nationen setzen immerhin ein Zeichen. Zudem werden durch den Verkauf von Armbändern in Kooperation mit Nachbar in Not Spendengelder lukriert.

Präsidialer Start

Insgesamt werden diesmal rund 31.000 Läuferinnen und Läufer (2021 waren es 26.000) aus 100 Nationen in den Rennen ab Samstag an den Start gehen. 8.000 haben sich den Klassiker über 42,195 Kilometer vorgenommen. Elite-Läufer aus Russland oder Belarus sind nicht dabei. Am Programm stehen neben dem gewöhnlichen Marathon etwa auch Halbmarathon, Staffelmarathon, 10-Kilometer-Lauf, Kinderlauf und ein Inclusion Run.

Den Start für den Marathon am Sonntag wird um 8:58 Uhr (ORF 1) Alexander Van der Bellen und somit erstmals ein Bundespräsident freigeben. Trotz der Absagen von Vorjahressieger Leonard Langat aus Kenia und den Mitfavoriten Goitom Kifle aus Eritrea, den Äthiopiern Derara Hurisa (wurde 2021 als Sieger wegen unerlaubter Schuhe disqualifiziert) und Mekuant Ayenem stehen zwei Läufer mit Bestzeiten unter 2:06 Stunden am Start. Oqbe Kibrom (2:05.53) aus Eritrea und Abdi Fufa (2:05.57) aus Äthiopien wollen ihre persönlichen Bestleistungen und somit auch den Streckenrekord des Äthiopiers Getu Feleke (2:05.41) von 2014 angreifen.

Hoffen auf Ketema

Österreichs Hoffnungsträger ist Lemawork Ketema. Der 36-Jährige mit äthiopischen Wurzeln will sich für die EM in München qualifizieren, dazu muss er unter 2:14.30 Stunden bleiben. Zudem will er seine persönliche Bestzeit (2:10.44) vom Wien-Marathon 2019 verbessern und auch den Ö-Rekord von Peter Herzog von London 2020 (2:10.06) ins Visier nehmen. "Ich bin bereit", sagt er. "Körperlich bin ich bei 100 Prozent", nur mental sei es noch ein bisschen schwierig. Nach dem frühen Scheitern bei Olympia wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel folgte eine schwere Zeit mit einem halben Jahr Therapie. "Es war nicht einfach, die Motivation und die Form zu finden", erinnert sich Ketema, der zuletzt monatelang in Äthiopien trainiert hat. Während Timon Theuer mit Tempomacher Andreas Vojta ebenso um ein EM-Ticket läuft, peilt Herzog nach Verletzungspause den Zehner am Samstag und den Halbmarathon am Sonntag an.

Bei den Frauen fehlt die heimische Marathon-Elite um Eva Wutti und Julia Mayer mangels geeigneter Form. Mit dabei ist aber wieder die kenianische Vorjahressiegerin Vibian Chepkirui (2:24.29). Sie wird sich wohl mit ihren Landsfrauen Caroline Kilel, Ruth Chebitok, Sheila Jerotich und Sifan Melaku aus Äthiopien um den Sieg matchen. Die Bestzeit besteht seit 2019 und wird von der Kenianerin Nancy Kiprop (2:22.12) gehalten.

Gute Bedingungen

War der VCM 2021 von hohen Temperaturen geprägt, die zahlreiche Läuferinnen und Läufer kollabieren ließen, so sind diesmal relativ moderate Bedingungen zu erwarten. Sonne und Wolken wechseln sich ab, die Höchsttemperatur wird bei 22 Grad liegen. Allerdings ist auch der eine oder andere Schauer nicht auszuschließen und mit spürbarem Wind zu rechnen.

Rennleiter Johannes Langer hält einen Streckenrekord für möglich, wenn das Wetter mitspielt. Unterstützt wird die Elite dabei von einem erstmals in Wien eingesetzten Orientierungssystem, das auf einem Begleitfahrzeug angebrachten Monitor Zwischen- sowie prognostizierte Zielzeiten einblendet. (Thomas Hirner, 22.4.2022)