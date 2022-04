In dieser Galerie: 2 Bilder Verstappen fuhr die Bestzeit. Foto: IMAGO/HochZwei Sainz setzte seinen Boliden in die Reifenstapel. Foto: EPA/SANNA

Weltmeister Max Verstappen hat am Freitagabend im Qualifying zum Großen Preis der Emilia-Romagna die Pole Position geholt. Damit startet der Niederländer am Samstag im Sprintrennen über 21 Runden von Startplatz eins. In einer von Regen geprägter Qualifikation in Imola belegte WM-Leader Charles Leclerc (Ferrari) Platz zwei (+0,779) Sekunden, dahinter folgte Lando Norris im McLaren (+1,132).

Verstappen fuhr seine Bestzeit zu einem Zeitpunkt, als im dritten Sektor Gelbe Flaggen geschwenkt wurden. Valtteri Bottas hatte seinen Alfa Romeo kurz zuvor wegen technischer Probleme abstellen müssen. Verstappen hatte allerdings bereits aus den ersten beiden Abschnitten einen großen Vorsprung auf Leclercs Zeit und ging an der entsprechenden Stelle vom Gas. Nachdem Verstappen seine Runde beendete, wurde die Session mit Roten Flaggen unterbrochen.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez platzierte sich 1,809 Sekunden zurück an der siebenten Stelle. Leclercs Partner Carlos Sainz war nach einem Unfall im letzten Abschnitt des Qualifyings zum Zuschauen verurteilt, er wurde als Zehnter klassiert.

Für Verstappen ist es die 14. Pole Position in der Motorsport-Königsklasse. Im Sprint (Samstag, 16.30 Uhr/ServusTV, Sky) geht es nicht nur um die Ermittlung der Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag. Die Formel 1 hat das Format auch deutlich aufgewertet. Der Sieger erhält nun acht statt drei WM-Punkte, Zähler gibt es in dieser Saison für die ersten acht Fahrer im Ziel. Damit gewinnen die Sprints – weitere sind in Spielberg und Sao Paulo geplant – zusätzlich an Bedeutung für den Titelkampf.

Vor dem vierten Saisonrennen am Sonntag (15 Uhr/ServusTV, RTL und Sky) führt Leclerc die Fahrer-WM mit 71 Punkten deutlich an. Verstappen, bei dem ein Sieg und zwei Ausfälle zu Buche stehen, liegt als Sechster bereits 46 Zähler zurück. (luza, APA, sid, 22.4.2022)