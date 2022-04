Kapfenberg – Austria Lustenau geht als Tabellenführer in die letzten vier Runden der 2. Fußballliga. Die Vorarlberger gewannen am Freitag beim Kapfenberger SV mit 2:1 (0:1) und verteidigten mit dem fünften Sieg hintereinander Platz eins. Verfolger FAC war im Abendspiel (20.25 Uhr) bei Vorwärts Steyr zu Gast.

Kapfenberg, das zuletzt nur einen Punkt aus vier Spielen geholt hatte, lieferte dem Aufstiegsaspiranten in der ersten Halbzeit ein offenes Spiel, in dem die Lustenauer in der Anfangsphase hochkarätige Möglichkeiten ausließen. Bryan Silva Teixeira (11.) und zweimal Michael Cheukoua (13., 20.) hatten das 1:0 auf dem Fuß, verfehlten aber ihr Ziel.

So ging der KSV in Führung. Nach einem Foul von Jean Hugonet an Winfried Amoah verwandelte Matthias Puschl den Elfmeter sicher (36.). Lustenau-Trainer Markus Mader reagierte in der Pause mit einem Dreifachtausch und brachte damit frischen Wind ins Spiel.

Zunächst hatte Kapfenberg noch Glück, dass ein Klärungsversuch von Christoph Pichorner an der eigenen Stange landete (54.). Wenig später verwertete Cheukoua seine dritte Großchance zum 1:1 (57.). Nachdem Silva Teixeira eine weitere Riesenchance vergeben hatte (65.), stach im Finish ein Joker. Der vier Minuten davor eingewechselte Jan Stefanon umkurvte Torhüter Patrick Krenn und traf zum 2:1-Endstand (82.).

Der Tabellendritte Blau Weiß Linz gewann bei den Young Violets Austria Wien mit 4:1. Der finanziell angeschlagene FC Wacker Innsbruck kam zu Hause gegen das Zweierteam von Rapid Wien durch ein Tor von Marco Holz in der 98. Minute zu einem 2:1-Erfolg. Das Niederösterreich-Duell zwischen Amstetten und Horn endete torlos. (APA, 22.4.2022)

Ergebnisse 2. Liga – 26. Runde:

Freitag, 22.04.2022

Kapfenberger SV – Austria Lustenau 1:2 (1:0)

Young Violets Austria Wien – Blau Weiß Linz 1:4 (0:1)

SKU Amstetten – SV Horn 0:0

Wacker Innsbruck – Rapid Wien II 2:1 (0:0)

Vorwärts Steyr – FAC Wien 20.25

Samstag, 23.04.2022

FC Dornbirn – SV Lafnitz 14.30

Sonntag, 24.04.2022

GAK – SKN St. Pölten 10.30

Dienstag, 03.05.2022

FC Juniors OÖ – FC Liefering 18.30