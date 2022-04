6.536 Neuinfektionen kamen in Österreich am Samstag dazu. Foto: IMAGO/Lobeca/Felix Schlikis

Österreichs Behörden haben am Samstag (Stand: 09:30 Uhr) 6.536 Corona-Neuinfektionen für die letzten 24 Stunden gemeldet, damit gab es seit Pandemiebeginn 4.099.049 positive Fälle. Insgesamt sind bisher 18.035 Personen am oder mit dem Coronavirus verstorben, 19 neue Todesfälle kamen am Samstag hinzu. Aktuell werden 1.579 Covid-Patienten im Spital behandelt, 121 davon auf Intensivstationen. Insgesamt sind bisher 3.979.563 Menschen wieder genesen. (red, 23.4.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 369

Kärnten: 356

Niederösterreich: 1.652

Oberösterreich: 1.017

Salzburg: 265

Steiermark: 723

Tirol: 340

Vorarlberg: 389

Wien: 1.425