Sonia Boyce' Soundinstallation "Feeling Her Way" im britischen Pavillon.

Foto: APA/AFP/VINCENZO PINTO

Venedig – Pünktlich zur Eröffnung des größten internationalen Kunstereignisses des Jahres wurden Samstagmittag die diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen der 59. Biennale in Venedig verkündet. Mit dem Goldenen Löwen für den besten Länderpavillon wird Großbritannien mit Sonia Boyce ausgezeichnet.

Den Preis für den besten Beitrag in der Hauptausstellung "The Milk of Dreams" erhält die US-amerikanische Künstlerin Simone Leigh, wie bei der Pressekonferenz verkündet wurde. Außerdem wurden die Goldenen Löwen für das Lebenswerk an die deutsche Künstlerin Katharina Fritsch sowie die chilenische Bildhauerin Cecilia Vicuña vergeben. (red, 23.4.2022)