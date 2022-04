Ob sich Virtual Reality wirklich irgendwann durchsetzen wird, das hängt neben technischen Fragen – eine möglichst niederschwellige Nutzbarkeit ist nach wie vor ein offener Punkt – auch vom Content, also von den verfügbaren Anwendungen und Spielen, ab. Und hier gibt es immer mehr Gründe, der Technologie zumindest eine Chance zu geben. So dürften Rennsportfans künftig Spaß daran haben, via VR-Brille in das Cockpit eines Formel-1-Wagens zu steigen, zudem sind VR-Versionen von Blockbuser-Franchises wie Assassin's Creed oder dem postapokalyptischen Horizon in Arbeit.

Ghostbusters in VR

Doch wohl kaum jemand verfolgt das Vorantreiben von Virtual Reality – auch bekannt unter dem Marketing-Buzzword "Metaversum" – so hartnäckig wie Meta-Chef Markt Zuckerberg. So sollen seine Angestellten bereits beklagen, dass der Chef derzeit über gar nichts anderes mehr reden wolle. Und als Meta zuletzt die kommenden Spiele für die eigenen VR-Brillen ankündigte, da ließ es sich Zuckerberg nicht nehmen, das Highlight des Events selbst präsentieren: Ein Ghostbusters-Spiel in VR.

Meta Quest

Dem Trailer nach zu urteilen, spaziert man in dem Spiel alleine oder gemeinsam mit Freunden durch verlassene Fabrikhallen und andere gruselige Orte in der US-Metropole San Francisco, um dort diverse Geister zu bekämpfen und einzufangen. Das Spiel soll gleichermaßen gruselig und lustig sein.

Interessant ist, dass es zwar von Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) publiziert wird, jedoch der Website zufolge exklusiv für Metas Quest 2 erscheinen soll. Ein Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.

Among Us auf der Quest 2

Feststehen dürfte hingegen ein Zeitraum für den Release der VR-Version von Among Us: diese soll bis Ende 2022 erscheinen. Das Spiel, indem man Freunde virtuell erstechen und anschließend andere Freunde schamlos belügen und beschuldigen kann, erfreute sich vor allem in Zeiten der Pandemie großer Beliebtheit. Und der aktuelle Trailer gibt ein wenig einen Einblick dazu, dass es auch in der VR-Version recht stressig zugehen dürfte. Neben Metas Quest 2 wurde unter anderem auch eine Version für die Playstation VR 2 angekündigt.

Meta Quest

Für Football-Fans gibt es wiederum die erfreuliche Nachricht, dass durch eine Partnerschaft mit der National Football League (NFL) ein offizielles NFL-Spiel auf die Meta Quest 2 und auf Sonys PSVR kommen wird. Der Trailer erweckt den Eindruck, als sei man in dem Spiel ständig in Bewegung – was in der Realität aufgrund diverser Platzbeschränkungen im eigenen Wohnzimmer freilich nicht der Fall sein wird.

Meta Quest

Weiters sei noch erwähnt, dass das simple und beliebte Spiel Beat Saber weitere Soundtracks erhalten wird. Zudem wird das bereits zuvor auf VR portierte Resident Evil 4 um das Add-on "The Mercenaries" erweitert. (stm, 23.4.2022)

Meta Quest