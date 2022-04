Comeback für Sebastian Ofner. Foto: Imago/Djorovic

Prag – Sebastian Ofner hat seinen Erfolgslauf beim 45.730 Euro dotierten Sandplatz-ATP-Challenger in Prag fortgesetzt. Der 25-jährige Steirer besiegte am Samstag im Halbfinale den als Nummer 3 gesetzten Chinesen Tseng Chun-hsin mit 7:5,1:6,6:1 und hat damit 50 ATP-Punkte sicher. Damit wird er sich im Ranking wieder nahe an die Top 200 schieben, holt er den Titel, ist er um Position 186 zu finden. Im Finale trifft er am Sonntag auf den 19-jährigen Tschechen Dalibor Svrcina.

Für Ofner ist es ein gelungenes Comeback nach sieben Monaten Verletzungsauszeit. Österreichs viertbester Spieler im Männer-Ranking hatte sich einer Operation am linken Fuß unterziehen müssen. (APA, 23.4.2022)