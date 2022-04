Der Bundesparteitag entschied sich am Samstag für den Außenpolitiker. Neuer FDP-Schatzmeister ist Michael Link

Djir-Sarai ist neuer Generalsekretär der FDP. Foto: REUTERS/Michele Tantussi

Berlin – Der Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai ist neuer FDP-Generalsekretär. Auf Vorschlag des Parteivorsitzenden Christian Lindner votierte der Bundesparteitag am Samstag in Berlin für den 45-jährigen Politiker aus Nordrhein-Westfalen. Djir-Sarai ist damit Nachfolger von Volker Wissing, der Digital- und Verkehrsminister in der neuen Bundesregierung ist.

Er werde "niemals, niemals, niemals ein zusätzlicher Regierungssprecher sein", sagte Djir-Sarai. "Meine Mission lautet FDP. Meine Mission lautet eine erfolgreiche FDP", sagte er.

Neuer FDP-Schatzmeister ist der Bundestagsabgeordnete Michael Link als Nachfolger von Harald Christ. Link war von der Bundesregierung auch zum Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit ernannt worden. (APA, 23.4.2022)