Sprinter. Foto: IMAGO/ANP

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat die erste Sprint-Entscheidung in dieser Formel-1-Saison gewonnen. Der Weltmeister setzte sich am Samstag auf Ferrari-Territorium in Imola durch, hinter ihm landeten WM-Leader Charles Leclerc und Sergio Perez im zweiten Red Bull. Mercedes ging bei der Ouvertüre für den Großen Preis der Emilia-Romagna leer aus. Das Rennen findet am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) statt, Verstappen legt dann von ganz vorne in der Startaufstellung los.

Leclerc im Ferrari übernahm am Start die Führung von Pole-Mann Verstappen, dahinter krachte es schon in der ersten Runde. Der Alfa Romeo von Zhou Guanyu musste nach einer Kollision mit Pierre Gasly im AlphaTauri abtransportiert werden, das Safety Car fuhr auf die Strecke. Nach der Freigabe des Rennens hielt Leclerc Verstappen vorerst auf Distanz, dahinter waren Lando Norris und Kevin Magnussen gegen Perez auf verlorenem Posten. Zum Ende hin schmolz der Vorsprung von Leclerc immer mehr dahin, in der vorletzten Runde fuhr der Niederländer außen an seinem Konkurrenten im Ferrari vorbei. (APA, 23.4.2022)

Ergebnisse des Sprints für den Formel-1-Grand-Prix der Emilia-Romagna in Imola vom Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 30:39,567 Min.

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +2,975 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +4,721

4. Carlos Sainz jr. (ESP) Ferrari +17,578

5. Lando Norris (GBR) McLaren +24,561

6. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +27,740

7. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +28,133

8. Kevin Magnussen (DEN) Haas +30,712

9. Fernando Alonso (ESP) Alpine +32,278

10. Mick Schumacher (GER) Haas +33,773.

Weiter:

11. George Russell (GBR) Mercedes +36,284

14. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +41,459.

Ausgeschieden: Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo

WM-Stand (nach 3 Rennen + ein Sprint):

1. Leclerc 78 Punkte – 2. Sainz 38 – 3. Russell 37 – 4. Perez 36 – 5. Verstappen 33 – 6. Hamilton 28 – 7. Norris 20 – 8. Esteban Ocon (FRA) Alpine 20 – 9. Bottas 14 – 10. Magnussen 13 – 11. Ricciardo 11 – 12. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 6 – 13. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 4 – 14. Alonso 2 – 15. Zhou 1 – 16. Alexander Albon (THA) Williams 1

WM-Stand Konstrukteure:

1. Ferrari 116 Punkte – 2. Red Bull Racing 69 – 3. Mercedes 65 – 4. McLaren 31 – 5. Alpine 22 – 6. Alfa Romeo 15 – 7. Haas 13 – 8. AlpaTauri 10 – 9. Williams 1

Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky)