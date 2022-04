Treffer. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Inter Mailand hat sich am Samstag an die Spitze der italienischen Fußball-Serie-A gesetzt. Der Titelverteidiger feierte gegen AS Roma durch Tore von Denzel Dumfries (30.), Marcelo Brozovic (40.) und Lautaro Martinez (52.) beziehungsweise Henrich Mchitarijan (85.) einen 3:1-Heimsieg und liegt damit fünf Partien vor Schluss einen Punkt vor dem Stadtrivalen AC Milan. Dem Dritten Napoli fehlen fünf Zähler auf Rang eins. (APA, 24.4.2022)