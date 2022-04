Die Echtheit des Videos konnte noch nicht verifiziert werden. Foto: Reddit/u/smiteme

Auf dem Social Network Reddit findet derzeit ein Video große Aufmerksamkeit, das den Unfall zwischen einem selbstfahrenden Tesla und einem Vision Jet zeigt, welcher in der Anschaffung je nach Ausstattung rund 3,5 Millionen Dollar kostet.

Die Echtheit des Videos konnte noch nicht bestätigt werden. Auf Reddit sind sich die Diskutierenden jedoch relativ einig darüber, dass bei dem Unfall der "Smart Summon Mode" zum Einsatz gekommen ist.

Dieser ermöglicht es, einen Tesla via App herbeizurufen, um zum Beispiel aus engen Parklücken heraus zu navigieren. Dazu orientiert sich das Auto am GPS-Standort des Smartphones. Fahrzeug und Handy dürfen dabei maximal sechs Meter von einander entfernt sein.

RTFM

Der Besitzer des Teslas kann nicht behaupten, er sei nicht gewarnt worden. In dem auch online abrufbaren offiziellen Handbuch des Tesla Model Y finden sich etliche Warnhinweise in Bezug auf diese Funktion.

So heißt es etwa, dass sich das Smart Summon Feature noch im Beta-Modus befinde und dass die Nutzerinnen und Nutzer stets ein Auge auf ihr Fahrzeug haben sollen, während sie die Funktion nutzen. Auch heißt es, dass schmutzige und nasse Sensoren die Performance des Modus behindern können. In dem Video ist der Boden nass, es dürfte also zuvor geregnet haben.

Und schließlich wird auch darauf hingewiesen, dass ein im Smart Summon Modus fahrender Tesla nicht vor allen Objekten anhält. Probleme gebe es bei besonders niedrigen und besonders hohen Objekten, wie etwa Regalen – oder eben Flugzeugflügeln. (red, 24.4.2022)