Sieg in 02:06:53 Stunden vor Landsmännern Langat und Kiprom – Der 30-Jährige verpasst den Streckenrekord aber klar

Lief sauschnell: Der Kenianer Cosmas Muteti. Foto: Reuters/Leutner

Beim 39. Vienna City Marathon gab es einmal mehr einen kenianischen Sieg. Der 30-jährige Cosmas Muteti gewann am Sonntag in einer Zeit von 2:06:53 Stunden und erzielte damit die zweitbeste jemals in Wien gelaufene Zeit. Auf den Streckenrekord von Getu Feleke im Jahr 2014 fehlten Muteti 1:12 Minuten. (red, 24.4.2022)