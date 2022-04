Mund auf, bitte. Foto: AP Photo/Andy Wong

Österreichs Behörden meldeten am Sonntag (Stand: 09:30 Uhr) 5.810 Corona-Neuinfektionen in Österreich. Bisher gab es in Österreich 4.104.859 positive Testergebnisse. Seit Pandemiebeginn sind 18.047 Personen am oder mit dem Corona-Virus verstorben, davon zwölf seit der samstägigen Meldung. 3.989.860 sind insgesamt bisher wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.523 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 121 auf Intensivstationen betreut. (red, 24.4.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 245

Kärnten: 367

Niederösterreich: 1.424

Oberösterreich: 857

Salzburg: 270

Steiermark: 620

Tirol: 236

Vorarlberg: 138

Wien: 1.653