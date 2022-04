SPÖ-Chefin Rendi-Wagner war einst Leiterin der Sektion Öffentliche Gesundheit. Foto: IMAGO/SEPA.Media

Als hätte sie es schon damals gewusst, blieb Pamela Rendi-Wagner der Präsentation der Impfpflicht fern. Im Dezember war das, und die SPÖ-Parteichefin ließ da zwar ausrichten, sie sei beim neuen Gesetz an Bord, neben den Gesundheitsminister, der damals noch Wolfgang Mückstein (Grüne) hieß, hinstellen wollte sie sich dann doch nicht.

Am Sonntag aber schloss sie in der ORF-Pressestunde dann aus, dass das Gesetz jemals angewandt werden soll. In der Theorie, so sagte sie, würde sie zwar an der Impfpflicht festhalten, in der Praxis aber glaube sie nicht, dass diese "zu dem Zeitpunkt oder in Zukunft realisierbar ist". Denn: Die Bundesregierung habe in dieser Frage "völlig versagt", habe das Vertrauen verspielt, dass es brauche, um eine Impfpflicht umzusetzen.

Auch gegen Impfpflicht nur für Ältere

Auch einer Impfpflicht nur für über 60-Jährige, wie kürzlich etwa von der Virologin Dorothee von Laer ins Spiel gebracht, kann Rendi-Wagner nichts abgewinnen. Nachdem sie aus der öffentlichen Gesundheit komme, wisse sie, dass neben nachvollziehbaren medizinischen Gründen auch andere Ursachen mitspielen würden. Wenn man nur die Älteren zum Stich verpflichten würde, so argumentiert Rendi-Wagner, würden die Jüngeren das als Signal verstehen, "dass für sie kein Risiko besteht", und so die generelle Impfbereitschaft sinken.

Nichtsdestotrotz soll laut Rendi-Wagner, übrigens ehemalige Assistenzärztin in der Abteilung für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin und ehemalige Leiterin der Sektion für Öffentliche Gesundheit, jetzt vermehrt geimpft werden. Nur wenn jetzt genügend Erststiche gesetzt würde, sei im Herbst ein hoher Schutz garantiert, sagt sie.

Wie es mit der Impfpflicht weitergeht

Bekanntlich wurde die Corona-Impfpflicht im März außer Kraft gesetzt, bevor überhaupt eine einzige ungeimpfte Person Strafe gezahlt hatte. Eine Kommission hatte entschieden, dass das Gesetz zwar verfassungskonform sei, hatte aber auch Spielraum gesehen, sie auszusetzen. Die Politik – in dem Fall der amtierende Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) – entschied sich für die zweitgenannte Option. Ende Mai wird die Kommission die Lage erneut bewerten. (elas, 24.4.2022)