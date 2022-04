Dass homosexuelle Männer so lange vom Blutspenden ausgeschlossen waren ist das beste Beispiel für Österreichs Homophobie-Problem

Fänden Sie es als Frau zu persönlich, wenn man Sie danach fragte, ob Sie mit Ihrem Ehemann Analverkehr hatten? Oder ob Sie auch miteinander schlafen, wenn Sie Ihre Menstruation haben? Vermutlich. Völlig absurd also, dass Männer, die mit Männern schlafen, das explizit angeben müssen, wenn sie Blut spenden wollen, anderes Risikoverhalten aber offensichtlich ignoriert wird.

Die Blutspenden-Diskriminierung soll bald ein Ende haben. Foto: IMAGO/Varvara Gerte

Noch viel absurder aber ist, dass homosexuelle Männer zwölf Monate nach dem letzten Sex nicht Blut spenden dürfen, selbst wenn sie in einer monogamen Beziehung leben. Wer mit einer HIV-infizierten Person geschlafen hat, ist hingegen nur vier Monate gesperrt. Dass das diskriminierend ist, stellte nun auch der Gesundheitsminister fest. Per Verordnung will er jetzt das Rote Kreuz zwingen, da umzudenken.

Darüber, warum das nicht schon längst geschehen ist, herrscht seit Jahren Streit: Rotes Kreuz und Gesundheitsressort schieben sich da die Verantwortung gegenseitig zu, die Grünen machten bisher auch den Koalitionspartner dafür verantwortlich, auf der Bremse zu stehen.

Politisch hat man sich nun geeinigt. Endlich, auch wenn freilich unklar ist, wann das in der Praxis umgesetzt wird. Doch dieses unwürdige Hin und Her erinnert daran, dass in Österreich erst der Verfassungsgerichtshof einschreiten musste, um die Ehe für alle zu ermöglichen. Und es zeigt einmal mehr: Österreich hat ein Homophobie-Problem. Immer noch. (Gabriele Scherndl, 24.4.2022)