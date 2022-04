Flieht mit ihren beiden Söhnen vor dem gewalttätigen Ehemann ins winterliche New York: Zoe Kazan in "The Kindness of Strangers", Arte, 21.50 Uhr. Foto: Per Arnesen

19.40 REPORTAGE

Re: Freiwillig in die Ukraine – Ein Deutscher zieht in den Krieg Ein ehemaliger Bundeswehrsoldat schließt sich der Internationalen Legion in der Ukraine an. Was sind seine Beweggründe? Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Über den Todespass (The Far Country, USA 1954, Anthony Mann) Der bekennende Einzelgänger Jeff Webster (James Stewart) treibt eine Viehherde nach Alaska, wo er sich mit nichts als Problemen herumschlagen muss. Meisterregisseur Anthony Mann inszeniert die Zerrissenheit seines neurotischen Helden als grandiosen Kampf gegen eine übermächtige Natur. Bis 21.50, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Fisch Die Wahrheit über Fisch verspricht eine Doku zum Auftakt, danach geht es um 21.05 um Fische essen und um 22.00 Uhr um die Massenware Fisch und den Siegeszug der Zuchtfarmen. Den Abschluss machen um 22.45 Uhr Garnelen, für viele der Inbegriff der exotischen Meeresfrucht, und die Frage, ob sie überzüchtet und gedopt sind. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feuerstein geht es um: Teuerung – jetzt auch die Mieten. / Guter Flüchtling, böser Flüchtling? 2022 und 2015 im Vergleich. / "Platin-Romy" für Erni Mangold. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DRAMA

The Kindness of Strangers (D/CAN/DK 2019, Lone Scherfig) Clara (Zoe Kazan) flieht mit ihren beiden Söhnen vor dem gewalttätigen Ehemann aus der Vorstadt nach New York. In der winterlichen Großstadt ist sie auf die Hilfe von Fremden angewiesen. Die dänische Regisseurin Lone Scherfig (Italienisch für Anfänger) porträtiert eine Frau, die beim Versuch, die Gewaltspirale zu durchbrechen, unerwartete Begegnungen erlebt. Bis 23.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Der Stoff, aus dem die Träume sind Themen sind die Biennale in Venedig, der neue Theater-an-der-Wien-Leiter Stefan Herheim sowie die Rapper Eli Preis und Bibiza. Ab 23.15 Uhr ist eine Doku über Barbra Streisand zu sehen. Bis 0.00, ORF 2