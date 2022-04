Eine App, die in der Ukraine mitunter Leben retten kann.

Foto: Foto: Screenshot / Jo Angerer

Jeden Tag und jede Nacht heulen überall in der Ukraine die Sirenen. Luftalarm, höchste Gefahr. Kein Ort ist sicher, allein im ersten Kriegsmonat schlugen rund 1500 russische Raketen und Marschflugkörpern ein, so die Statistik des ukrainischen Militärs.

Für Besitzer und Besitzerinnen von Smartphones ist es mittlerweile einfach und komfortabel, den Luftalarm zu empfangen. Sie können sich eine entsprechende App herunterladen und erhalten die Warnung direkt und zeitnah auf das Handy. Rot bedeutet Gefahr, dazu ertönt ein dafür typischer Sirenenwarnton. Wechselt die Anzeige auf Grün, gibt eine Frauenstimme Entwarnung. Alles wird direkt angezeigt, auch auf dem Sperrbildschirm und bei Stummschaltungen oder im Ruhemodus.

In der Ukraine ist die App verständlicherweise der Renner, über vier Millionen Menschen nutzen sie bereits. Seit Anfang März steht sie für Android und iOS zur Verfügung, entwickelt von den IT-Firmen Stfalcon OU und Ajax Systems, mit Unterstützung der ukrainischen Regierung.

Keine Sirenen auf dem Land

"Die Ukraine hat ein veraltetes System, das die Zivilbevölkerung warnt, es wurde über Jahre nicht modernisiert", begründet Alexey Minakow vom Ministerium für Digitale Transformation die Notwendigkeit der App. "Diese Anwendung ist von entscheidender Bedeutung in entlegenen Regionen und in Neubaugebieten, aber auch in kleinen Städten und Dörfern. Überall dort, wo es keine Sirenen gibt."

Die App ist kostenlos, die ukrainischen Mobilfunkbetreiber berechnen bei Benutzung keinen Datenverbrauch. "Es ist ein verlässliches Tool, das es den Menschen ermöglicht, schnell zu reagieren", so Alexey Minakow.

Die App funktioniert im ganzen Land, sofern es Mobilfunkempfang gibt. Der Benutzer kann seinen Aufenthaltsort eingeben und erhält dann die Warnungen für seine Region. Entwickelt wurde die Software auf Basis von Apps, die vor Erdbeben warnen. Die ukrainische Luftabwehr verfolgt den Abschuss und die Flugbahn anfliegender Raketen und gibt die Daten an die App weiter, die dann den Alarm auslöst.

Die App ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Informationen über Luftangriffe, die die ukrainischen Regionalverwaltungen auch intensiv auf ihren Telegram-Kanälen verbreiten. Und sie hat im Vergleich zu den herkömmlichen Sirenen auf den Straßen einen entscheidenden Vorteil: Ist die Gefahr vorüber, springt die Anzeige auf Grün, Entwarnung.

Auch Minakow sieht das als entscheidenden Vorteil: "Die Menschen sehen, wann sie in den Keller oder den nächsten Schutzraum müssen und wann sie diesen wieder verlassen können." (Jo Angerer aus Kiew, 24.4.2022)