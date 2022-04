Was tun die Groß-Emittenten?

VOESTALPINE

Mit 9,4 Millionen Tonnen allein am Stammsitz in Linz stieß der Stahlkonzern 2021 mehr Treibhausgase aus als 900.000 Österreicherinnen und Österreicher zusammen. 2018 beispielsweise sanken Österreichs CO2-Emissionen, nur ein Hochofen zur Wartung abgeschaltet war. Um künftig weniger und ab 2050 gar ein CO2 mehr ausstoßen, ohne aber auf die Stahlproduktion zu verzichten, setzt die Voestalpine auf Elektrolichtbogenofen und grünen Wasserstoff. 2027 soll je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz in Betrieb gehen. Damit sollen die CO2-Emissionen um drei bis vier Millionen Tonnen jährlich sinken. Das wären fast fünf Prozent der Gesamtemissionen Österreichs. Wasserstoff ist allerdings noch im Forschungsstadium (Pilotanlage H2Future)

OMV

Der teilstaatliche Erdölkonzern hat 2021 selbst 13,9 Millionen Tonnen an Treibhausgasen ausgestoßen – das ist ein Plus von 29,9 Prozent, das hauptsächlich auf die Übernahme des Chemiekonzerns Borealis zurückzuführen ist. Bei Borealis schlägt die Düngemittelproduktion in Linz zu Buche. Die CO2-intensivste Anlage der OMV in Österreich steht in Schwechat, wo Rohöl zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet wird. Allein bei der Verarbeitung fielen 2021 rund 2,7 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten an. Rechnet man die Emissionen dazu, die entstehen, wenn man mit den Produkten der OMV fliegt, heizt oder fährt, vervielfacht sich der Fußabdruck. In ihrem Nachhaltigkeitsbericht 2021 gibt die OMV an, dass durch die Nutzung ihrer Produkte 130 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen wurden. 2020 waren es 112 Millionen Tonnen. Die OMV will die Emissionen bis 2050 auf netto null reduzieren.

WIEN ENERGIE

Der Energieversorger der Bundeshauptstadt stieß 2020 selbst 5,9 Millionen Tonnen CO2 aus. Für 2021 liegen noch keine Werte vor. Der hohe Emissionswert liegt am Erdgaseinsatz für Stromerzeugung und Fernwärme. In Wien-Simmering summierten sich die Emissionen aller Kraftwerksblöcke (mit Kraft-Wärme-Kopplung für Strom und Wämeerzeugung) 2021 auf 1,6 Millionen Tonnen CO2. Zum Vergleich: Das deutlich jüngere Verbund-Gaskraftwerk in Mellach bei Graz stieß 400.000 Tonnen CO2 aus. Wien Energie will bereits 2040, also zehn Jahre früher als Voestalpine und OMV, netto keine Emissionen mehr verursachen. indem Biogas und aus Wind- oder Sonnenenergie erzeugter grüner Wasserstoff eingesetzt werden. Bereits 2023 soll dafür eine erste kleine Elektrolyseanlage im Gaskraftwerk Donaustadt in Betrieb gehen. Bei der Fernwärme will man fossile Energieträger durch Geothermie und Großwärmepumpen ersetzen.