Torschütze. Foto: IMAGO/Revierfoto

Auch dank des achten Saisontreffers von Michael Gregoritsch hat der FC Augsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga im Kampf um den Klassenverbleib wichtige Zähler eingefahren. Die Augsburger gewannen am Sonntag beim VfL Bochum mit 2:0 (2:0). Gregoritsch erzielte kurz vor der Pause aus einem Foul-Elfmeter (43.) den zweiten Treffer seines Teams. Die Bayern liegen in der Tabelle als 14. nun sieben Zähler vor dem Relegationsplatz.

Den nimmt nach wie vor Stuttgart ein. Die Schwaben unterlagen bei Hertha BSC mit 0:2. Vor 54.589 Zuschauern im Olympiastadion bescherten Davie Selke (4.) und Ishak Belfodil (93.) Felix Magath in dessen 500. Spiel als Bundesliga-Trainer den ersehnten Erfolg. Durch den dritten Sieg unter Magath im fünften Spiel hat Hertha als Tabellen-15. nun vier Punkte Vorsprung auf die Stuttgarter. (APA, 24.4.2022)