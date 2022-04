Kein guter Sonntag für Barcelona. Foto: AP/Monfort

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft die nächste empfindliche Heimniederlage einstecken müssen. Rayo Vallecano entführte im Nachtragsspiel der 21. Runde am Sonntagabend mit einem 1:0 im Camp Nou alle drei Zähler aus Katalonien. Alvaro Garcia erzielte den entscheidenden Treffer bereits in der 7. Minute.

Für Barcelona war es die dritte Heimspielniederlage in Folge. In der Europa League gewann Eintracht Frankfurt im Camp Nou, in der Liga zuletzt auch Cadiz. In der Tabelle ist der Meistertitel für Real Madrid nun zum Greifen nahe. 15 Zähler liegt das Team von David Alaba nun vor den Konkurrenten Barcelona und FC Sevilla, fünf Runden sind noch zu spielen. Real fehlt nur noch ein Punkt zum Titelgewinn. (APA, 24.4.2022)