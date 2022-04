Nicht nur für die Bevölkerung, auch für die Hilfs- und Rettungskräfte ist die aktuelle Lage in Schanghai eine enorme Herausforderung. Foto: IMAGO/Xinhua

Shanghai – Die chinesische Finanzmetropole Schanghai verzeichnet Regierungsangaben zufolge binnen 24 Stunden 51 neue Corona-Todesfälle gegenüber 39 am Vortag. Die Zahl der bestätigten symptomatischen Infektionen stieg demnach auf 2.472, am Tag zuvor waren es 1.401. Chinas größte Stadt meldet 16.983 neue asymptomatische Coronavirus-Fälle (Vortag: 19.657).

Sorge vor Lockdown in Peking

Schanghai kämpft derzeit mit dem größten Virusausbruch, den China seit Beginn der Pandemie verzeichnet hat. Die Stadt befindet sich seit mehr als drei Wochen im Lockdown. Ein ähnliches Szenario wird nun in der Hauptstadt Peking nach der Entdeckung von einigen Dutzend Corona-Infektionen befürchtet.



Alle 3,5 Millionen Einwohner des größten Stadtteils Chaoyang müssen sich in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten. Die Behörden warnten, dass das Virus sich schon seit einer Woche unentdeckt in der 21-Millionen-Metropole verbreitet habe. (APA, 25.4.2022)