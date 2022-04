Der Landtagspräsident begann die Sitzung mit einem Hinweis: Es handle sich nicht um den ersten Sonderlandtag. Ende der 90er habe es bereits eine Sondersitzung zu einer Autobahnraststätte gegeben. Foto: APA/Stiplovsek

Eine halbe Stunde lang war es während der Reden der Opposition beim Sonderlandtag zur Causa Wirtschaftsbund mucksmäuschenstill, dann riss in der ÖVP wohl der Geduldsfaden – und es kam zu Zwischenrufen. Während der Rede von Neos-Klubobfrau Sabine Scheffknecht unterhält sich Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), was Scheffknecht dazu brachte, fehlendes Zuhören seinerseits zu kritisieren. Der Landtagspräsident war anderer Meinung: "Wir sind hier nicht in einer Schulklasse", es gebe die Möglichkeit für Zwischenrufe und Zwiegespräche. Der Kommentar des Chefredakteurs der "Vorarlberger Nachrichten" auf Twitter: "Jede Schulklasse ist besser." Die Stimmung nach gut einer Dreiviertelstunde im Bregenzer Landhaus: hitzig.

Welche Vorwürfe es gibt

Das Thema ist klar: die Vorgänge im Vorarlberger Wirtschaftsbund – einerseits nicht bezahlte Steuern, andererseits Millioneneinnahmen über Inserate, die auch von landeseigenen Unternehmen, der Wirtschaftskammer und der Landesregierung selbst kamen und teilweise durch Druck vonseiten des Wirtschaftsbunds eingetrieben wurde, intransparente Zahlungen an die Mutterpartei ÖVP, aber auch Selbstbedienung der ehemaligen Direktoren des Wirtschaftsbunds und eine bestenfalls schlampige Buchhaltung. Die schwerwiegendsten Vorwürfe betreffen den Landeshauptmann selbst. Ein Manager gibt in einer eidesstattlichen Erklärung an, Wallner habe selbst für Inserate im Wirtschaftsbund-Magazin geworben und ein Entgegenkommen des Landes in Aussicht gestellt. Gegen diese Korruptionsvorwürfe wehrt sich Wallner vehement, es handle sich um eine Lüge.

Was die Opposition will

Die Opposition fordert in dem bereits am 4. April beantragten Sonderlandtag deswegen per Antrag erweiterte Kontrollrechte für den Landesrechnungshof. Dieser soll in Zukunft auch Teilorganisationen wie den Wirtschaftsbund prüfen dürfen und mehr Personal bekommen. ÖVP und Grüne dürften dem am Montag zustimmen. Eingebracht wird von der Opposition außerdem ein Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Wallner. Abgestimmt wird dieser aber erst am 11. Mai.

"Ich sage es in aller Offenheit: Solche Machenschaften, auch wenn sie kleingeredet werden, wollen wir nicht", sagte FPÖ-Chef Christof Bitschi, der erste Redner des Tages. Er fasste die Vorwürfe zusammen. Jeder einzelne wiege schwer genug für einen Rücktritt, meint er. Bitschi ging auch darauf ein, was Wallner bislang zu den Vorwürfen zu sagen hatte. Nachdem bekannt geworden war, dass der Wirtschaftsbund wohl zu wenig Steuern bezahlt hatte, sagte der ÖVP-Obmann nämlich, wenn tatsächlich zu wenig Steuern bezahlt worden seien, dann nur, weil man es nicht besser gewusst habe. "Wenn man mit so einer Argumentation durchkommt, dann rate ich jedem Bürger, keine Steuern mehr zu zahlen, und wenn die Finanz kommt, zu sagen, man habe es halt nicht besser gewusst", sagt Bitschi.

"Markus, ich schätze dich"

SPÖ-Klubobfrau Manuela Auer führte ins Treffen, dass eine Querfinanzierung der ÖVP über die Wirtschaftsbund-Inserate schon des Öfteren Thema in Anfragen und Anträgen der Opposition gewesen sei. Und auch Bernhard Weber von Grünen zählte die Anfragen auf. Auer dazu: "Wir allein mit all unseren Anfragen und Anträgen hatten nicht die Möglichkeiten, dieses System aufzubrechen." Einerseits hätte nun geholfen, dass Medien hingeschaut hätten. "Und dass die Finanz aufgrund dieser Berichterstattung begonnen hat zu prüfen", sagte Auer. Auch der U-Ausschuss, der wichtige Akten bekam, sei ein wichtiger Grund. "Wir hätten es allein nie geschafft."

Neos-Chefin Scheffknecht schloss mit einem Appell: "Markus, du weißt, ich schätze dich als Menschen." Aber als guter Chef müsse man in so einer Situation die Konsequenzen ziehen und Platz machen – auch für wichtige Weichenstellungen für eine transparentere Zukunft.

ÖVP-Klubobmann holt aus

Nach einer Stunde kam der erste ÖVP-Vertreter, Klubobmann Roland Frühstück, zu Wort. Aus seiner Sicht sei nämlich "verbal gespuckt, gekratzt und gehetzt" worden, dennoch habe es nur zwei Zwischenrufe gegeben. In der ganzen Debatte werde offenbar auf den Rechtsstaat vergessen, glaubt Frühstück, der auch zu einer Medienschelte ausholte und von "sensationsgeilen Medien" sprach. Anonyme Briefschreiber würden nicht nur zitiert, sondern auch noch gelobt. Gleichzeitig sei "kein einziges Verfahren abgeschlossen". Man wolle nur die ÖVP schwächen, sagt Frühstück, der selbst Wirtschaftsbund-Mitglied ist.

Frühstück grenzt betont ab: "Der Wirtschaftsbund sei ein Verein, der sei Teilorganisation der Landespartei. Es gibt eigene gewählte Gremien und einen Geschäftsführer." Die handelnden Personen seien von ihren Funktionen zurückgetreten – und am Ende solle der Landeshauptmann für alles verantwortlich sein? Auch dass der neue interimistische Obmann kritisiert wird – Scheffknecht meinte, Karlheinz Rüdisser sei Teil des Systems und könne deswegen gar nicht aufräumen –, sieht Frühstück als Frechheit.

Frühstück glaubt nicht, dass Druck ausgeübt wurde

Ob wirklich jemand glaube, dass Unternehmer Angst vor dem Wirtschaftsbund oder der ÖVP haben müssten, fragte Frühstück in Richtung von Neos-Abgeordnetem Gerald Loacker, der als Zuhörer an der Sitzung teilnimmt. "Sie beleidigen die Intelligenz unserer Unternehmer." Tischler Michael Stadler hatte vor einigen Wochen ja vom Druck aus dem Wirtschaftsbund, zu inserieren, gesprochen. Die ÖVP halte sich zu 100 Prozent an geltendes Recht. "Gestern, heute und morgen."

Das Interesse an der Sondersitzung ist offenbar hoch. Der Stream auf der Website des Landtages habe zwischenzeitlich bei einigen Zusehern nicht funktioniert, da die Zugriffe so hoch wie noch nie seien. An der Behebung wurde allerdings rasch gearbeitet. (Lara Hagen, 25.4.2022)