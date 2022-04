Thiem kämpft weiter. Foto: IMAGO/Camera 4/International

Dominic Thiem ist in der Tennis-Weltrangliste nach seiner langen Verletzungspause weiter abgerutscht. Der 28-Jährige, der sich Ende Juni 2021 eine hartnäckige Handgelenksverletzung zugezogen hatte, verlor nach seiner Erstrunden-Niederlage in Belgrad 39 Plätze und liegt nun auf Rang 93. In dieser Woche hat der US-Open-Sieger von 2020 die Chance, in Estoril (ATP250-Turnier) zu punkten.

In der Folge muss Thiem viele Punkte von seinem Halbfinal-Einzug beim Masters1000-Turnier in Madrid aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen, um in der Rangliste am 9. Mai nicht aus den Top 100 zu fallen. Im Frauen-Ranking kletterte Julia Grabher nach ihrem ersten Viertelfinale auf der WTA-Tour in Istanbul um 39 Plätze auf Rang 155.

Aussicht

Thiem setzt vor seinem insgesamt dritten Match nach dem Comeback seine Erwartungen weiter vorerst niedrig an. Für Estoril, wo er am Dienstag auf den Franzosen Benjamin Bonzi trifft, hat sich Thiem erst nach seiner Coronaerkrankung unmittelbar nach seinem Aus beim Marbella-Challenger entschieden. In Richtung Topform bzw. "nahe bei den 100 Prozent" erwartet sich der Ex-Weltranglisten-Dritte dann in der zweiten Saisonhälfte.

"Jetzt sind die Erwartungen sehr niedrig. Jedes gewonnene Match ist ein Riesenbonus für mich", erklärte Thiem am Sonntag. "Das erste kurzfristige Ziel ist, dass ich bei den French Open in ansprechender Form bin, ich vielleicht ein paar Matches gewinnen kann oder dass ich mit den absoluten Topspielern gut mitspielen kann", hofft der insgesamt vierfache Major-Finalist, der 2020 die US Open gewonnen hat. In Paris, wo er schon zweimal im Endspiel stand, "erwarte ich mir auch keine Wunderdinge".

Danach kommt die Rasensaison. "Da war ich auch in der Vergangenheit nicht zu erfolgreich." Erst danach kommt die Zeit, in der er sich "auch wieder größere Dinge von mir selber erwarte". Im zweiten Teil der Sandsaison (nach Wimbledon) und dann "im amerikanischen Hardcourt-Swing". "Da will ich wieder nahe bei den 100 Prozent sein." Speziell meint er die Events in Toronto, Cincinnati und die US Open. Sein Ziel ist es auch, wieder viele Punkte zu machen. "Und mir eine gute Basis für das neue Jahr zu legen." (APA, red, 25.4.2022)



Die Tennis-Weltranglisten vom Montag (25. April):

Männer:

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 8.400 Punkte

2. (2) Daniil Medwedew (RUS) 8.080

3. (3) Alexander Zverev (GER) 7.465

4. (4) Rafael Nadal (ESP) 6.435

5. (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.770

6. (6) Matteo Berrettini (ITA) 4.570

7. (7) Casper Ruud (NOR) 4.110

8. (8) Andrej Rublew (RUS) 4.025

9. (11) Carlos Alcaraz (ESP) 3.827

10. (9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.625

Weiter:

93. (54) Dominic Thiem (AUT) 725

149. (148) Dennis Novak (AUT) 428

159. (162) Jurij Rodionov (AUT) 383

188. (216) Sebastian Ofner (AUT) 310

246. (248) Gerald Melzer (AUT) 208

Frauen:

1. (1) Iga Swiatek (POL) 7.181

2. (3) Paula Badosa (ESP) 5.045

3. (2) Barbora Krejcikova (CZE) 5.043

4. (4) Aryna Sabalenka (BLR) 4.711

5. (5) Maria Sakkari (GRE) 4.651

6. (6) Anett Kontaveit (EST) 4.511

7. (7) Karolina Pliskova (CZE) 4.207

8. (8) Danielle Collins (USA) 3.151

9. (9) Garbiñe Muguruza (ESP) 3.070

10. (10) Ons Jabeur (TUN) 3.015

Weiter:

155. (194) Julia Grabher (AUT) 414

257. (238) Barbara Haas (AUT) 274

406. (401) Sinja Kraus (AUT) 127

583. (580) Melanie Klaffner (AUT) 71