Knapp 4.000 positive Tests bestätigten die Behörden für Montag.

Foto: APA/dpa/Marijan Murat

In Österreich haben die Ministerien am Montag 4.111 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es bisher 4.104.859 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (24. April, 9.30 Uhr) sind österreichweit 18.047 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben – das sind um 12 Personen mehr als am Sonntag – und 3.989.860 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.523 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 121 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 245

Kärnten: 367

Niederösterreich: 1.424

Oberösterreich: 857

Salzburg: 270

Steiermark: 620

Tirol: 236

Vorarlberg: 138

Wien: 1.653

(red, 25.4.2022)