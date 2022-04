Forderungen. Foto: EPA/Garcia

In der Europa League gegen Frankfurt ausgeschieden, in der Liga gegen Cadiz und Rayo Vallecano mit 0:1 verloren: Die Heimstätte des FC Barcelona ist derzeit alles andere als eine Festung. Noch nie zuvor hatten die Katalanen drei Heimniederlagen in Pflichtspielen in Folge im Camp Nou einstecken müssen. Im LaLiga-Nachtragsspiel am Sonntag verpasste es die Truppe von Coach Xavi sich im Kampf um Rang zwei eine bessere Position zu verschaffen.

"In Barcelonas Geschichte geht es darum, Erster zu werden, aber wir müssen verstehen und uns motivieren, Zweiter zu werden", forderte Xavi. Der Meistertitel ist bei 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid fünf Runden vor Schluss nur noch theoretisch möglich. Barca ist punktgleich vor FC Sevilla (je 63) Zweiter, dahinter lauern noch Atletico Madrid (61) und Cup-Sieger Betis Sevilla (57). Ein Team dieses Quartetts wird im Rennen um einen Platz in der kommenden Champions League fix leer ausgehen, da sich nur die ersten vier darüber freuen dürfen.

"Ich verstehe, dass es für die Fans und Spieler nicht so motivierend ist, um den zweiten Platz zu kämpfen. Aber wir müssen auch nächstes Jahr wieder in der Champions League sein. Es steht viel auf dem Spiel", sagte der 42-jährige Spanier. Am Sonntag wartet auf seine Mannschaft wieder ein Heimspiel, Gegner ist diesmal der Tabellen-16. Mallorca, ehe eine Woche später das letzte direkte Duell mit einem der Topteams bei Betis Sevilla auf dem Programm steht. (APA, 25.4.2022)