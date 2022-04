17.595 – so viele Fahrräder wurden im Jahr 2021 als gestohlen gemeldet – die Dunkelziffer ist aber weit höher. Und obwohl die Zahl hoch klingt, ist sie im vergangenen Jahr in Österreich zum siebenten Mal in Folge gesunken. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) handelt es sich sogar um den niedrigsten Wert im 21. Jahrhundert. Dennoch ist vor allem im städtischen Bereich Vorsicht geboten – vor allem in Wien, Graz und Salzburg gehören Rad-Diebstähle zur Tagesordnung. Oft werden diese gar nicht erst angezeigt, denn mehr als 90 Prozent der gestohlenen Fahrräder bleiben ohnehin verschwunden.

Ob Reifen, Sättel oder Lenker – gern werden Räder nicht nur als Ganzes gestohlen, sondern auch in ihre Einzelteile zerlegt. Foto: Heribert CORN

Um einem Diebstahl zumindest vorzubeugen, empfiehlt es sich, auf ein gutes Schloss zu setzen, wie auch "ad vocem" weiß:

Wenn möglich, sollten Räder außerdem in verschließbaren Räumlichkeiten wie Kellern, Garagen oder Gartenhütten abgesperrt werden – oder zumindest im Innenhof. Und je nachdem, wie neu- und hochwertig das Rad ist, kann zusätzlich eine Diebstahlversicherung in Erwägung gezogen werden. Dass jegliche Bemühungen, das Rad so gut es geht zu sichern, leider aber auch scheitern können, weiß "makrialos":

Wie oft wurde Ihnen bereits ein Rad gestohlen?

Wo ist das passiert? Und war es gut abgesperrt? Welche Maßnahmen treffen Sie, um einem Diebstahl möglichst zu entgehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 26.4.2022)