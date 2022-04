Angefangen von der Planung bis hin zur Unterkunft – als Familie zu reisen kann ein schönes Abenteuer sein, ist oft aber auch mit Herausforderungen verbunden. Was haben Sie erlebt?

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, und viele Menschen verbringen ihre Wochenenden und Abende zurzeit damit, Reisedestinationen auszuwählen und zu buchen. So schön die Vorfreude auf nahende Urlaube ist, so anstrengend kann der Prozess davor sein – vor allem wenn man als Familie mit Kindern verreist. Denn dabei gilt es einiges zu beachten.

Welche Art von Urlaub schätzen Ihre Kinder am meisten? Foto: imago images/Kirchner-Media

Bereits bei der Suche nach einer Unterkunft stellen sich einige Fragen, auch abhängig vom Alter der Kinder: Wählt man ein Hotel, das explizit familienfreundlich ist, also auch eigene Annehmlichkeiten für Kinder bietet? Entscheidet man sich lieber für Apartments mit Selbstversorgung? Oder bucht eine Unterkunft ganz unabhängig davon? Auch bei der Wahl des Transportmittels ergeben sich Fragen – Fliegen kann vor allem für mehrköpfige Familien ganz schön teuer werden, mit dem Auto ist die Auswahl der Reiseziele beschränkter, ebenso mit dem Zug. Auch was einem ganz generell im Urlaub wichtig ist, steht zur Debatte – so unterscheiden sich Reisen maßgeblich, je nachdem, ob man eher aktiv und sportlich sein, Kultur erleben oder entspannen möchte.

Wie ist das bei Ihnen und Ihrer Familie?

Welchen Urlaub planen Sie heuer? Was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Lässt sich das mit den Bedürfnissen der Kinder vereinbaren? Welche Erfahrungen konnten Sie bisher machen? Und welche Herausforderungen gibt es bei Urlauben mit Kindern? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 27.4.2022)