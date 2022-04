Wirft dem Westen Mordversuche an russischen Journalisten vor: Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: AP/Mikhail Klimentyev

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin wirft dem Westen Mordversuche an russischen Journalisten vor. Der russische Geheimdienst FSB habe einen derartigen Anschlag vereitelt, sagt er im Fernsehen. Belege für die Anschuldigungen präsentiert er nicht. Er betonte am Montag auf einer Vorstandssitzung der Generalstaatsanwaltschaft, dass die Versuche des Westens, die russische Gesellschaft zu spalten, gescheitert seien.

Der Westen habe in der Informationssphäre Niederlagen erlitten. "Es ist ihnen zwar gelungen, ihre eigenen Bürger zu täuschen, indem sie ihr Monopol auf den Informationsraum in ihren Ländern und in einigen anderen Ländern nutzten. Aber hier, auf dem Territorium Russlands, haben sie ein Fiasko erlitten und sich für Terror und Vorbereitungen zur Ermordung unserer Journalisten entschieden", sagte Putin laut Nachrichtenagentur TASS. (APA, Reuters, 25.4.2022)