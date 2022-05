Blickt man auf die vergangenen Jahrzehnte zurück und versucht sich an namhafte Frauen und Männer in der Politik zu erinnern, fallen oft dieselben paar Namen – ganz egal, ob im In- oder Ausland. Diese Personen haben eines gemein: Entweder sind sie extrem positiv oder extrem negativ aufgefallen. Viele Menschen tendieren aber auch dazu, die Vergangenheit zu verklären und sich Politikerinnen und Politiker herbeizusehnen, die noch "etwas waren". Aber was bedeutet das eigentlich?

Was müsste eine Politikerin, ein Politiker mitbringen, um Ihre Erwartungen zu erfüllen? Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

In Zeiten wie diesen, in denen es außen- wie innenpolitisch kaum Konstanten gibt, scheinen viele Menschen das Vertrauen in die Politik gänzlich verloren zu haben; Politikerinnen und Politiker sind für viele austauschbar geworden. Den Eindruck bestätigen Umfragen, die zeigen, dass viele Menschen weitgehend unzufrieden mit der Politik und ihrer überdrüssig sind. Besonders einige innenpolitische Vorkommnisse der letzten paar Jahre werfen nicht unbedingt ein positives Bild auf Politikerinnen und Politiker. Machtbesessenheit, fehlende Integrität, mangelndes Durchsetzungsvermögen und generelle Unfähigkeit wird so manchen gern unterstellt oder vorgeworfen. Erwartungen wurden enttäuscht, auch die Corona-Krise hat ihres dazu beigetragen. Politikerinnen und Politiker können, so scheint es, nur noch selten wirklich überzeugen. Aber woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Was erwarten Sie von Politikerinnen und Politikern generell?

Was sollten diese Personen erfüllen? Welche Beobachtungen konnten Sie über die Jahre hinsichtlich Politikerinnen und Politikern machen, die Sie enttäuscht haben? Oder sind es gar zu hohe Erwartungen, die einfach nicht erfüllt werden können, weshalb Missgunst entsteht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 2.5.2022)