Putin steht bei den beiden Twitter-Accounts im Mittelpunkt. Foto: Twitter/@Sputnik_Not

Während die Ukraine mit scheinbar unzerstörbarem Willen gegen den russischen Einmarsch kämpft, machen sich zwei Twitter-Accounts mit regelmäßigen Beiträgen über Wladimir Putin lustig. Ob man in Zeiten des Krieges über so etwas lachen kann, muss jeder für sich entscheiden.

Sputnik und Putin

Es ist meist ein Lachen, das einem im Hals stecken bleibt, wenn man die beiden angesprochenen Accounts besucht. Etwa wenn bei "Sputnik Not" zu lesen ist, Selenskyj würde Russland nicht bombardieren wollen, weil die meisten Städte dort bereits so aussehen würden, als wären sie zerstört worden. Auch wenn Putin im Taucheranzug die Mannschaft der Moskwa auszeichnen soll, weil sie zwei ukrainische Raketen zerstört haben, weiß man im ersten Moment nicht, ob man lachen darf.

Auch "Darth Putin" greift ähnliche Themen auf und ist mit seinen Memes und Kommentaren wie "Sputnik Not" fast immer am tagesaktuellen Geschehen dran. So wird derzeit etwa das Wahlergebnis in Frankreich parodiert, davor waren es vor allem Kommentare zur Lage in der Ukraine. Beide Accounts setzen dabei immer voraus, dass man die dazugehörigen politischen Ereignisse mitverfolgt, um den Kontext zu verstehen. Zudem setzt "Darth Putin", der oftmals in der Ich-Perspektive formuliert, mehr auf Text als auf von Bildern begleitende Memes.

Geschmacklos

Wie immer bei solch einer politischen Satire wird der Humor nicht jedem gefallen. Man könnte es aufgrund der aktuellen Ereignisse geschmacklos nennen oder auch unpassend. Dennoch finden sich immer mehr Follower bei den zwei Accounts ein, die sich für diese Art der Auseinandersetzung bedanken wollen. Negative Kommentare finden sich unter den Beiträgen kaum bis gar nicht. Man stimmt zu, postet ähnliche Memes oder kommentiert mit einem Lachen.

Beide Accounts haben sich übrigens nicht wegen des Krieges in Europa gegründet, sondern sind bereits seit knapp sieben beziehungsweise zehn Jahren auf dem Kurznachrichtendienst aktiv. (red, 25.4.2022)