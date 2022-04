Wie beeinflusst die Telemedizin unser Gesundheitssystem? Arte fragt in einem Themenabend über die schöne neue Gesundheitswelt ab 20.15 Uhr nach. Foto: Artline Films

19.40 REPORTAGE

Re: Wenn Krebs arm macht – Überleben nach der Diagnose Menschen, die von Krebs geheilt werden können, sind oft mit Lücken bei der finanziellen Absicherung konfrontiert: Viele junge Krebspatienten verlieren ihre Arbeit, ihre Wohnung, ihr Erspartes, weil die sozialstaatlichen Absicherungsmechanismen bei ihnen noch nicht ausreichend greifen. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Schöne neue Gesundheitswelt Zum Auftakt eines Themenabends zeigt Arte die Doku Medikamentenmangel über Profitgier mit Todesfolge. Danach zeigt Praxis Dr. Zuckerberg – Gesund mit Algorithmen? um 21.45, wie große Tech-Firmen den Gesundheitsmarkt für sich entdeckt haben. Um medizinisches Cannabis im Kreuzfeuer geht es um 23.15 in Gras auf Rezept. Bis 0.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Europas letzte Nomaden Die heiße Steppe Spaniens, Rumäniens Waldkarpaten, die Inselwelt an der Küste von Wales, die mediterranen Bergzüge im Süden Frankreichs und die alpinen Welten Tirols haben etwas gemeinsam: die Fernweidewirtschaft. Wanderhirten ziehen mit riesigen Schaf- und Rinderherden oft hunderte Kilometer durchs Land. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind grüne Problemzonen, Energieversorgung als schwieriger Spagat für Ökoparteien, die Qual der Wahl beim Arzt und ein umstrittenes Bauprojekt in Ungarn am Neusiedler See unmittelbar an der österreichischen Grenze. Im Studio zu Gast ist Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Filmemacher Harald Sicheritz und ORF-Moderatorin Fanny Stapf sind zu Gast. Bis 23.00, ORF 1

22.25 DOKUMENTATION

Makro: Fernweh und Flugscham Nach zwei Jahren Corona-Flaute will die Tourismusbranche 2022 wieder durchstarten. Gleichzeitig wollen viele nicht einfach an die Vor-Corona-Zeiten mit pauschalem Massentourismus und Fernreisen anknüpfen. Bewirkt die Krise also einen Reset für die Branche? Bis 22.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Geheimauftrag Pontifex – Der Vatikan im Kalten Krieg Nirgendwo sonst auf der Welt tummelten sich im Kalten Krieg auf engstem Raum so viele Spione aus allen Lagern wie im Vatikan. Die Dokumentation beleuchtet die Geheimdienstaktivitäten im kleinsten Staat der Welt. Bis 0.20, ORF2

23.25 GERICHTSDRAMA

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Der herzkranke Londoner Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) lässt sich überreden, den scheinbar aussichtslosen Fall eines des Mordes beschuldigten Ehemanns (Tyrone Power) zu übernehmen. Famose Agatha-Christie-Adaption von Billy Wilder mit einem grandiosen Ensemble, darunter Marlene Dietrich, in Höchstform. Bis 1.20, HR