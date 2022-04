Zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens betrauerten den Tod des Musikers Willi Resetarits. Foto: APA / HERBERT PFARRHOFER

Wien – Der Musiker Willi Resetarits ist am Sonntagvormittag an den Folgen eines Sturzes auf einer Treppe in seinem Haus gestorben. Im Gespräch mit der APA legte die Familie Resetarits am Montagabend Wert auf diese Feststellung, "um Spekulationen über die Todesursache auszuschließen", wie es hieß.

Am Sonntag hatte man bei der Bekanntgabe des Todes von einem tödlichen Unfall gesprochen, ohne Details zu nennen. Die Bestürzung in der Kultur- und Politikszene war groß.

Willi Resetarits wurde am 21. Dezember 1948 in Stinatz geboren. Er war Musiker, Sänger und setzte sich für Menschenrechte ein. Den Nachruf auf Resetarits alias "Ostbahn Kurti" lesen Sie hier. (APA, 26.4.2022)