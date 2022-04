Der ehemalige Chef der Volkspartei und Ex-Kanzler wird den ÖVP-Parteitag am 14. Mai in Graz beehren und eine Rede halten

Sebastian Kurz, Ex-ÖVP-Chef und Ex-Kanzler, kommt zum ÖVP-Parteitag nach Graz. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Sie haben ihn eingeladen, und Sebastian Kurz wird kommen: Wie der ehemalige Obmann der ÖVP und zurückgetretene Bundeskanzler auf Facebook mitteilte, wird er nämlich am 14. Mai beim Parteitag in Graz, bei dem sein Nachfolger Karl Nehammer offiziell zum neuen Chef der Volkspartei gewählt werden soll, anwesend sein: "Ich bin selbstverständlich sehr gerne dabei!", schreibt Kurz, der in den sozialen Medien zuletzt vor allem von seinen Reisen, etwa nach Israel, wo er Jungunternehmer und Start-up-Gründer getroffen hat, berichtet hat.

Er wolle sich für 20 gemeinsame Jahre bedanken, aber auch "Geschlossenheit zeigen" und Nehammer als Parteichef und Kanzler unterstützen, kündigt Kurz nun für seine Graz-Visite an. "Auch wenn ich nicht mehr in der Politik tätig bin, freue ich mich auf ein Wiedersehen mit so vielen Freunden und Weggefährten."

Und einem "Insider" zufolge, den Heute.at zitiert, wird Kurz dort noch etwas sagen: "Er wird betonen, dass er ÖVPler bleibt." (nim, 26.4.2022)