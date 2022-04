Die 75-Jährige soll laut Medienberichten vergangene Woche nach langer Krankheit in Graz gestorben sein

Friederike Wlaschek war Begünstigte der Wlaschek-Privatstiftung. Ihr Mann war bei seinem Tod der drittreichste Österreicher. Foto: imago images / CHROMORANGE

Graz – Am Dienstag der vergangenen Woche ist Friederike Wlaschek in Graz verstorben, berichtete die "Kleine Zeitung" am Montag. Wlaschek wurde 75 Jahre alt und war die Witwe von Karl Wlaschek, dem Gründer der Lebensmittelkette Billa und zu Lebzeiten drittreichster Österreicher.

Wlaschek war die fünfte Frau ihres Gatten, für sie war die Hochzeit im Jahr 2012 die dritte Ehe. Laut "Kleiner Zeitung" war Wlaschek zusammen mit zwei Kindern ihres Ehemanns und deren Nachkommen die Begünstigte der Wlaschek-Privatstiftung.

Karl Wlaschek hatte die Handelskette Billa gegründet, die er 1996 an den Rewe-Konzern verkaufte. Seit dem Verkauf war Wlaschek hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig. Er starb 2015 im Alter von 97 Jahren. (red, 26.4.2022)