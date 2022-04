Erst recht an den weniger attraktiven Ecken. Klar, an den Hotspots, bei Start und Ziel, bei der Oper und an ein paar Schlüsselstellen, stehen die Zuschauer dicht an dicht. Am Anfang sowieso – und zum Schluss hin dann zumindest noch halbwegs.

Aber sonst? Wien hat da Luft nach oben. Höflich, sehr höflich formuliert. Nicht nur im Vergleich mit den ganz, ganz großen Läufen bei den Bis-zum-letzten-Athleten-anfeuerverrückten-Amis in New York, Boston oder Chicago: In Berlin spielen – heißt es – mehr als 100 Bands an der Strecke. Und da sind private Soundsysteme, Picknicks und Balkonpartys nicht mitgezählt.