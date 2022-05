Die gute Nachricht zuerst oder die schlechte? Statistisch gesehen neigen die meisten zur Schlecht-gut-Abfolge, daran wollen auch wir uns halten. Die Antriebsgeräuschkulisse beim Beschleunigen nervt. Ich habe redlich versucht, sie zu ignorieren, es wollte mir in 14 Tagen nicht gelingen. Vielleicht tritt nach ein paar Monaten ein Gewöhnungseffekt ein. Und jetzt die gute. Das ist ein wirklich sparsames Auto. 5,4 l / 100 km laut Normtest, aber auch in real knausert dieser Honda mit dem Sprit. Ein Wert unter sechs Litern ist problemlos erreichbar.

Glattes, gefälliges Design mit Kühlergrill in Wagenfarbe. Innen überzeugt der HR-V durch ein hohes Maß an Flexibilität und Variabilität. Das Fahrwerk ist auf Komfort ausgelegt, erfreulich auch auf der Langstrecke. Foto: Stockinger

e:HEV steht drauf, Hybrid steckt drin – aber auf Honda-Art interpretiert. Getriebelos. Von den zwei E-Motoren ist einer für den Antrieb zuständig (96 kW / 131 PS), einer versorgt als Generator die Batterie mit Strom, angetrieben vom 107-PS-Benziner, der so stets im optimalen Drehzahlbereich werkt. Bei höherem Tempo treibt der 1,5-Liter-Vierzylinder aber auch direkt die Vorderräder an, über eine Überbrückungskupplung, die Übersetzung ist vergleichbar mit dem vierten Gang. Komplex, aber, wie gesagt, effizient. Und: Vier Rekuperationsstufen sind via Wippen am Lenkrad anwählbar.

Wenig Touch

Grafik: Der Standard

Hondas Einstiegs-SUV ist außerdem schmuck designt, außen wie innen. Saubere Materialien, wohnliche Atmosphäre, löbliches Bedienkonzept – weil die nämlich diesen Schmonzes, alles auf Touch auszulegen, nicht mitmachen.

Foto: Stockinger

Fahrbetrieb: Es wäre nicht Honda, wenn das nicht alles wunderbar präzise und hochgradig komfortabel abliefe. Und der Spurhalter ist rasch deaktiviert, über einen Knopf links vom Volant, der die Assistenzsysteme aufruft. Nicht neu, aber immer wieder enorm praktisch sind die "Magic Seats". Die Rückenlehnen lassen sich völlig planumlegen, und man kann sogar die Sitzbank hochklappen. Durchdachter geht kaum. (Andreas Stockinger, 2.5.2022)