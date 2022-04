Stellen Sie sich vor, Sie würden von heute auf morgen plötzlich sehr reich werden, also über einen mehrstelligen Millionenbetrag verfügen. Das könnte einer Person bei einem Gewinn des Siebenfach-Jackpots am Mittwoch blühen – vorausgesetzt, diese hat auch alle sechs Zahlen entsprechend der Ziehung richtig gesetzt. Im Jahr 2018 hat der bis dahin in der Geschichte des Lottos erstmalige Siebenfach-Jackpot mit einem Rekordsechser von knapp 15 Millionen Euro geendet.

Was würden Sie sich sofort kaufen, wenn Sie Multimillionärin oder Multimillionär wären? Foto: nopparit Getty Images/iStockphoto

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, unverhofft sehr reich zu werden, kann man ja trotzdem mit dem Gedanken spielen, wie sich das Leben dadurch verändern würde. Würde man weiterhin einer Erwerbsarbeit nachgehen? Würde man alles hinter sich lassen und ein völlig neues Leben in einem fernen Land aufbauen? Würde man das Geld mit anderen teilen oder einen Großteil davon spenden?

Was würden Sie tun?

Oder glauben Sie, dass sich gar nicht so viel ändern würde, wenn Sie plötzlich sehr viel Geld hätten? Was wäre das Allererste, was Sie nach einer solchen Nachricht machen würden? Lassen Sie Ihren Wunschgedanken freien Lauf und tauschen darüber sich im Forum aus! (mawa, 27.4.2022)