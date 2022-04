Eigentlich hatte es als fast ausgeschlossen gegolten, jetzt wird es wohl in wenigen Monaten Wirklichkeit werden. Elon Musk und der Vorstand von Twitter haben sich auf eine Übernahme des Netzwerks durch den Chef von Tesla und SpaceX geeinigt. Nun müssen noch die Shareholder zustimmen, was aber als wahrscheinlich gilt.

Musks Verhalten als reichweitenstarker Twitter-Nutzer mit 83 Millionen Followern hat ihm nicht nur Freunde gebracht. Er liegt im Clinch mit der US-Börsenaufsicht SEC, die ihm nach der Andeutung, er würde Tesla in ein Privatunternehmen verwandeln, einen anwaltlichen "Twitter-Sitter" verordnete. Aufgefallen ist er auch noch mit eher geringer Kritikfähigkeit beim Streit mit einem Rettungstaucher. Auch vor eher zweifelhaftem Humor und Beleidigungen schreckt er nicht zurück. Zuletzt teilte er ein Foto, das Bill Gates und das "Schwangerer Mann"-Emoji zeigt, und betitelte es mit "How to lose a boner fast" ("Wie man schnell eine Erektion los wird").

Einige Nutzer haben im Vorfeld angekündigt, Twitter den Rücken zu kehren, falls Musks Übernahmepläne sich erfüllen sollten. Zumindest macht der Dienst es seinen Nutzern nicht allzu schwer, ihr Konto temporär stillzulegen oder komplett zu entfernen. Eine Anleitung.

Kurzer Weg zur Wartefrist

Wer mit dem bevorstehenden Kauf von Twitter durch Musk hadert, kann das eigene Konto deaktivieren, was auch die Vorstufe zur Löschung darstellt. Nutzername, Tweet-Verlauf und andere Inhalte bleiben dann erhalten, werden aber während der Stilllegung anderen Nutzern nicht mehr angezeigt. Außerdem kann man es selbst bis zur Reaktivierung nicht mehr verwenden und erhält dementsprechend auch keine Benachrichtigungen mehr.

Zum entsprechenden Menüpunkt manövriert man über die Account-Einstellungen. Diese lassen sich durch das Klicken auf "Mehr – Einstellungen und Datenschutz" erreichen. Dort findet sich bereits direkt die Auswahl "Deinen Account deaktivieren". Alternativ erreicht man diese Option auch einfach per Link, sofern man gerade auf Twitter eingeloggt ist. Nach einer erneuten Bestätigung wird das Konto stillgelegt.

Mit der Deaktivierung beginnt eine 30-tägige Frist zu laufen. Innerhalb dieser kann man den Account samt seiner Inhalte jederzeit wiederherstellen. Nach Ablauf allerdings wird das Konto unwiderruflich entfernt.

Twitter verweist darauf, dass bestimmte Informationen über den Account weiterhin gespeichert bleiben können. Zudem bleiben Erwähnungen durch andere Accounts mit dem verwendeten Nutzernamen erhalten, und auch in Online-Suchmaschinen können einstige Tweets und andere Informationen "verewigt" bleiben.

Twitter-Archiv sichern

Wer seine "Twitter-Geschichte" vor einer Deaktivierung oder Löschung sichern möchte, kann seine gesammelten Daten herunterladen. Der entsprechende Menüpunkt heißt "Ein Archiv deiner Daten herunterladen" und findet sich direkt in den Kontoeinstellungen. Vor dem Download ist noch einmal eine Passworteingabe erforderlich. (red, 26.4.22)