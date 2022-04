Zudem meldeten die Behörden 22 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus

Die Anzahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen ist seit gestern um 13 Personen gesunken. Foto: IMAGO images/ Martin Wagner

Wien – Am Dienstag haben die Behörden 5.588 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind auch 22 Menschen gestorben. Die sieben Tage-Inzidenz betrug 557 Fälle auf 100.000 Einwohner. 111 Erkrankte werden auf Intensivstationen betreut. Weitere Informationen folgen.

In Österreich Krankenhäusern liegen derzeit 1.489 Covid-Patientinnen und Patienten. Das sind um drei weniger als am gestrigen Montag und um 393 weniger als noch vor einer Woche. 111 Menschen benötigen aktuell intensivmedizinische Betreuung – um 13 weniger als am Vortag und um 36 weniger als noch vor einer Woche.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der Meldung am Montag:

Wien: 1.492

Niederösterreich: 1.134

Oberösterreich: 775

Steiermark: 583

Salzburg: 465

Tirol: 411

Vorarlberg: 341

Kärnten: 202

Burgenland: 185

(red, 26.4.2022)