Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Pandemie scheint es zum ersten Mal so, als würde der Alltag aus Prä-Corona-Zeiten langsam wieder zurückkehren. Nicht für jede und jeden, nicht in allen Bereichen, und natürlich nicht in genau derselben Form – aber trotzdem merkt man, wie sich manches wieder ein Stück entspannter anfühlt. Auch das Wegfallen zahlreicher Maßnahmen trägt dazu bei. Das betrifft auch den Bildungsbereich.

Besonders dieser Bereich, der grundsätzlich stark von Präsenz und Gemeinsamkeit lebt, war in der Krise durch Distance-Learning und etliche Maßnahmen vor Ort stark betroffen. Mit dem Wegfallen der Masken, den reduzierten Tests und den sinkenden Infektionszahlen ändert sich das aber allmählich wieder. Für manche sind gewisse Maßnahmen aber schon zur Normalität geworden, wie "RagnarLothbrok" aus seiner Schule berichtet:

Abseits des Wegfallens der Maske und der individuellen Entscheidung, diese weiterhin zu tragen oder nicht, waren die Wochen zwischen den Semesterferien vor allem für viele Lehrkräfte eine große Herausforderung – denn aufgrund zahlreicher Corona-Infektionen im Kollegium musste viel suppliert und Klassen teils zusammengelegt werden.

Wie ist das bei Ihnen an der Schule?

Wie ist das bei Ihnen an der Schule?

Wie macht sich die Pandemie im Schulalltag noch bemerkbar? Wie wird das weitgehende Wegfallen der Maßnahmen unter den Schülerinnen und Schülern und dem Lehrpersonal aufgenommen? Wie geht es Risikogruppen mit den Lockerungen der Maßnahmen in der Schule? Berichten Sie im Forum von Ihren Erfahrungen!