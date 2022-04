Peter Frauneder, Sportchef der "Kronen Zeitung", ist 54-jährig verstorben. Screenshot: Youtube

Wien – Der Sportchef der "Kronen Zeitung", Peter Frauneder, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Das gab die Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, Sports Media Austria, am Dienstag bekannt. Den Angaben zufolge starb Frauneder am Montag im Wiener AKH. Der Journalist war 2016 zum Sport-Ressortleiter in der "Krone" bestellt worden, konnte aber zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr arbeiten. (APA, 26.4.2022)