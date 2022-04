Verena Altenberger in "Riesending". Foto: ARD Degeto

Wien – Die spektakuläre mehrtägige Rettungsaktion eines verunglückten Höhlenforschers im Jahr 2014 aus der Riesending-Schachthöhle im Untersberg wird verfilmt. ServusTV kooperiert für die Produktion von Senator Film, Lotus Film und C-Films unter anderem mit ARD und SRF.

Der "Riesending" betitelte TV-Zweiteiler mit Verena Altenberger und Maximilian Brückner in den Hauptrollen orientiert sich dabei am wahren Geschehen. Zu sehen wird damit die Bergung des verletzten Mannes durch mehr als 700 Einsatzkräfte aus der längsten und am schwersten zugänglichen Höhle Deutschlands sein. Er wurde in 1.000 Meter Tiefe und zwölf Kilometer vom Schachteingang bei einem Steinschlag am Kopf verletzt.

Regie führt Jochen Alexander Freydank ("Spielzeugland"), das Drehbuch stammt von Johannes Betz. Die Dreharbeiten in Kroatien, Berchtesgarden, Freilassing und im Salzburger Land haben bereits begonnen. Das Ergebnis wird laut einer Aussendung im Winter dieses Jahres bei ServusTV ausgestrahlt. (APA, 26.4.2022)