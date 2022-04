Satellit bleibt der Spitzenreiter beim TV-Empfang in Österreich. Foto: Astra Deutschland GmbH

Wien/München – Mit einem Marktanteil von 54,7 Prozent ist Satellitenfernsehen weiterhin der führende TV-Empfangsweg in Österreich. Ende 2021 lag die Anzahl der Satellitenhaushalte in Österreich mit 1,99 Millionen etwas höher als im Vorjahr (2020: 1,95 Millionen Haushalte). Kabelfernsehen war mit 1,01 Millionen Haushalten und 28 Prozent Marktanteil leicht rückläufig und findet sich damit erneut auf dem zweiten Platz (2020: 1,10 Millionen Haushalte und 30 Prozent Marktanteil). Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten jährlichen TV-Monitor hervor, den das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag des Satellitenbetreiber Astra durchführt.

Über IPTV versorgten sich demnach 450.000 Haushalte (2020: 410.000 Haushalte), auf den terrestrischen Empfang setzten 190.000 Haushalte (2020: 160.000 Haushalte). Rund 3,23 Millionen der insgesamt 3,65 Millionen österreichischen TV-Haushalte empfangen ihr TV-Programm bereits in HD-Qualität, 2020 waren es 3,18 Millionen. Allein über Satellit empfangen 1,71 Millionen Haushalte und damit 86 Prozent aller Satelliten-TV-Haushalte ihre Programme in hochauflösender HD-Qualität (2020: 1,67 Millionen).

Das heißt umgekehrt, dass es immer noch rund 420.000 TV-Haushalte in Österreich gibt, die ihre TV-Programme ausschließlich in SD-Qualität empfangen, verglichen 440.000 Haushalten im Jahr 2020. Ultra-HD, kurz UHD, das mit der vierfachen Auflösung von HD aufwartet, ist laut dem TV-Monitor bereits 64 Prozent aller österreichischen TV-Haushalte ein Begriff. (red, 26.4.2022)