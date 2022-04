19.40 REPORTAGE

Re: Krakau ohne Krakauer – Polens neue Lust auf vegan Ausgerechnet in Polen, wo die fleischlastige Nationalküche Tradition hat, wächst die Zahl der Veganer und Vegane rinnen rasant. Bis 20.15, Arte

20.15 NEUE SERIE

Die Glücksspieler (1+2/6) Katharina Schüttler, Sergej Moya, Eko Fresh, Karolina Lodyga, Manuel Rubey und Lena Dörrie spielen drei Paare, die von einem reichen, aber unglücklichen Herrn, gespielt von Branko Samarovski, ein ungewöhnliches Angebot bekommen: eine Million Euro und ein Jahr Zeit, um glücklich zu werden – egal, wie es läuft.

Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Wie korrupt ist Österreich? Politskandale am laufenden Band und Alltagskorruption: Hanno Settele lädt zu einem Experiment ein. Wie schnell sind wir bereit, für Geld auch einmal zu schummeln und die Regeln zu umgehen? 16 Kandidatinnen und Kandidaten nahmen daran teil. Und er blickt nach Schweden, wo Transparenz eine lange Tradition hat. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DISKUSSION

Milborn Spezial – Teuerung außer Kontrolle? Wir verhindern wir eine mögliche Wirtschaftskrise? Soll Österreich ein Gasembargo gegen Russland erlassen? Bei Corinna Milborn diskutieren darüber Vize-Kanzler Werner Kogler (Grüne), die türkise Wirtschaftsministerin Margit Schramböck und der rote Ex-Kanzler Christian Kern. Bis 21.25, Puls 4

21.05 PORTRÄT

Der talentierte Herr Mensdorff-Pouilly: Wie man sich aus der Affäre zieht Aus einer verarmten Adelsfamilie stammend, netzwerkte sich "der Graf", wie der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly in seiner burgenländischen Heimat immer noch genannt wird, bis in höchste Kreise. Zweimal saß Mensdorff-Pouilly mehrere Wochen in Untersuchungshaft, Anfang 2020 kam es zu einer neuen Anklage. Bis 21.55, ORF 1

Ein weiteres Porträt der ausgezeichneten ORF-Reihe widmet sich dem Lobbyisten und bestens vernetzten "Grafen" Alfons Mensdorff-Pouilly – um 21.05 Uhr, ORF 1. Foto: Foto: ORF / Holy Screen Media / Hubertus J. Schwarz

21.55 DOKUMENTATIONSREIHE

Projekt Aufklärung: Wie entsteht eine gerechte Welt? Wie sieht im 21. Jahrhundert eine gerechte Welt aus? Die Politikwissenschafterin und Autorin Emilia Roig begibt sich auf eine Reise durch die Welt und durch ihre Familiengeschichte, zwischen Berlin, Paris und Martinique. Bis 22.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ägypten – Ramadan bei Arm und Reich Die islamische Welt befindet sich gerade im Fastenmonat Ramadan, ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary hat sich in Kairo ins Ramadan-Getümmel geworfen. Ab 23.05 folgt im Weltjournal+ die Reportage Arabien – die rivalisierenden Prinzen.

Bis 23.50, ORF 2

23.10 THRILLER

Das Tal der toten Mädchen (El guardián invisible, E 2017, Fernando González Molina) In einem nordspanischen Tal wird die Leiche einer 13-Jährigen gefunden. Die Ermittlungen führen Kommissarin Amaia Salazar (Marta Etura) zurück in ihre Heimat. Bis 0.55, ZDF neo