Viel gelacht hat Marc Elsberg bei "Alles finster" zumindest vorerst nicht. Aber ist die ORF-Serie um ein kleines niederösterreichisches Dorf, in dem plötzlich die Lichter ausgehen, überhaupt eine Komödie? Und wenn nicht, was dann? Was passiert beim Blackout wirklich? Wo ist die Serie nahe an der Wirklichkeit, wo eher weit weg? Wie gefällt ihm die Serie "Blackout" zum eigenen Buch? Und ist für ihn auch wie in der Serie warmes Bier die schrecklichste Vorstellung im Zuge eines flächenweiten Stromausfalls? Doris Priesching fragt nach. (red, 28.4.2022)



