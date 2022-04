Deutschlands Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (li.) und ihr ukrainischer Amtskollege Oleksij Resnikow. Foto: EPA / Ronald Wittek

Die deutsche Kehrtwende zeichnete sich zunächst am Mittwochmorgen ab und wurde von der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Nachmittag, im rheinland-pfälzischen Ramstein, bestätigt. Dort sagte sie der Ukraine nun doch schwere Waffen zu. Die Bundesregierung wird grünes Licht für die Lieferung gebrauchter Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard des Rüstungsherstellers Krauss-Maffei Wegmann geben. Es soll sich um rund 50 Stück handeln.

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein, der größten Air-Base außerhalb der USA, trafen sich auf Einladung der Amerikaner Vertreter von rund 40 Staaten, um über Hilfen für die Ukraine zu beraten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte seine Teilnahme ab.

Vor dem Treffen hatte sich US-Verteidigungsminister Lloyd James Austin zuversichtlich gezeigt, dass die Ukraine den russischen Überfall stoppen könne. "Die Ukraine glaubt, sie kann gewinnen", sagte er im Offiziersklub der Luftwaffenbasis. Und das treffe auf jeden der dort Anwesenden zu. Man werde "Himmel und Hölle" in Bewegung setzen, um die Bedürfnisse der Ukraine zu erfüllen.

"Wir beobachten mit großem Entsetzen, mit welcher Brutalität und mit welchem Vernichtungswillen Russland in diesem Krieg gegen die Ukraine vorgeht", sagte Lambrecht. Das Russland von Präsident Wladimir Putin habe sich "damit aus dem Kreis der zivilisierten Nationen verabschiedet".

Kritik in Deutschland

Die deutsche Regierung hatte die Lieferung schwerer Waffen lange verweigert, wofür sie von der Ukraine und auch der oppositionellen Union heftig kritisiert worden war. Auch innerhalb der Ampelkoalition waren die Differenzen immer deutlicher geworden. Vor allem aus den Reihen der Grünen wurde immer lauter mehr Unterstützung für die Ukraine gefordert.

Lambrecht wehrte sich in Ramstein gegen den Vorwurf, dass Berlin zu wenig tue: "Es hat in diesem Zusammenhang in den vergangenen Wochen auch Kritik an Deutschland gegeben. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache." Deutschland habe "in einem ersten Schritt" aus Beständen der Bundeswehr "in großem Umfang Waffen und Ausrüstung an die Ukraine geliefert, etwa Panzerfäuste und Flugabwehrraketen".

Der Gepard ist ein Panzer zur Flugabwehr. Dank seines Radarsystems mit einer Reichweite von 15 Kilometern ist er autonom einsetzbar und laut Krauss-Maffei Wegmann allwetterfähig bei Tag und Nacht.

Mit der aktuellen technischen Version könnten moderne Kampfflugzeuge, Raketen, ferngelenkte Flugkörper und Drohnen bekämpft werden. Die Bundeswehr stellte den Panzer vor rund zehn Jahren außer Dienst. Innerhalb der Nato wird das Flugabwehrsystem weiterhin von Rumänien genutzt. Deutschland wird die Ukraine auch mit Flugabwehrpanzern und der Ausbildung von Soldaten unterstützen.

Kein Gas mehr für Polen

Die Versorgung Polens mit russischem Gas über die Jamal-Pipeline wird gestoppt . Das polnische Unternehmen PGNiG erklärte , der russische Versorger Gazprom habe einen Stopp der Lieferungen über die Jamal-Pipeline für Mittwochmorgen angekündigt. Dies sei ein Vertragsbruch, für den Schadenersatz verlangt werden könne.

PGNiG werde zudem Schritte einleiten, um die Gaslieferung entsprechend der Vertragsvereinbarungen zu sichern. PGNiG hat mit Gazprom langfristige Verträge, die dieses Jahr auslaufen. Russland hatte gedroht, europäischen Ländern den Gashahn zuzudrehen, wenn sie ihre Einfuhren nicht wie seit März gefordert in Rubel bezahlen.

Guterres in Moskau

Um ein Kriegsende bemühte sich UN-Generalsekretär António Guterres bei seinem Besuch in Moskau. Nach dem Gespräch mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow forderte er einmal mehr eine Waffenruhe und ein Ende der Kämpfe. Guterres betonte die unterschiedliche Sicht auf die Ereignisse in der Ukraine und erinnerte daran, dass der Einmarsch Russlands die UN-Charta breche. Man habe sich bei den Gesprächen in Moskau darauf geeinigt, eine humanitäre Kontaktgruppe mit Vertretern der UN, Russlands und der Ukraine zu gründen, die sich um sichere humanitäre Korridore kümmern solle. Es sei wichtig, dass sichergestellt werde, dass etwa die Menschen im belagerten Mariupol "die Stadt in ihre gewünschte Richtung verlassen können", sagte Guterres. In in den vergangenen Wochen waren Vorwürfe laut geworden, dass Menschen nach Russland verschleppt werden.

Lawrow betonte einmal mehr, dass sich Russland durch die westliche Welt bedroht fühle und die Entwicklung in den Vereinten Nationen hin zu einer monopolaren Welt fürchte. In einem Interview mit dem russischen Fernsehen hatte Lawrow zudem vor einem "dritten Weltkrieg" gewarnt, den die Nato mit ihren Waffenlieferungen an die Ukraine heraufbeschwören würde.

Am Dienstagabend sollte Guterres schließlich auf Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Dieser hatte zuvor am Telefon mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan über weitere Friedensverhandlungen gesprochen. Erdoğan soll Putin gewarnt haben, das Momentum nicht vorbeiziehen zu lassen, heißt es aus seinem Büro.

Hohe Werte bei AKW

Zum 36. Jahrestag der Katastrophe in Tschernobyl ist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, mit einem Team zum havarierten Atomkraftwerk gereist. Zu Medienvertretern sagte er, dass die Strahlenwerte in Tschernobyl nach Kämpfen in dem Gebiet "abnormal" seien. Die wochenlange russische Besetzung der Anlage sei "sehr, sehr gefährlich" gewesen, sagte Grossi. Die ukrainische Atombehörde Energoatom veröffentlichte ein Statement: "In den 36 Jahren seit der Tragödie von Tschernobyl hat Russland der ganzen Welt die Gefahr einer Wiederholung der nuklearen Katastrophe dargelegt." In Saporischschja, dem Standort des größten europäischen Atomkraftwerks, waren am Dienstag russische Raketen eingeschlagen. Die Stadt gilt vor allem als Zufluchtsort für Geflüchtete aus dem belagerten Mariupol.

Dort befinden sich weiterhin hunderte Menschen auf dem Gelände des Asow-Stahlwerks – Kämpfer und Zivilisten. Humanitäre Korridore sind in den vergangenen Tagen wiederholt fehlgeschlagen. Russlands Außenminister Lawrow hat ein Angebot der ukrainischen Seite zu Friedensgesprächen in Mariupol zurückgewiesen. Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gibt es in Mariupol überhaupt keinen "Militäreinsatz". Kiew sei für die Eingeschlossenen im Stahlwerk verantwortlich, die Soldaten müssten die Waffen niederlegen.

Explosionen in Moldau

Indirekt hat Moskau zudem am Dienstag gedroht, in der prorussischen Moldauer Separatistenregion Transnistrien zu intervenieren. Laut Nachrichtenagentur RIA sagte das russische Außenministerium, dass es ein Szenario vermeiden wolle, in dem es gezwungen sei, in Transnistrien zu intervenieren.

Ähnliche Töne waren vor dem Einmarsch in die Ukraine im Zusammenhang mit den Separatistengebieten Luhansk und Donezk gekommen. In Transnistrien waren zwei Radiomasten gesprengt worden. Die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, spricht von einer versuchten Eskalation. (Birgit Baumann aus Berlin, Bianca Blei, 26.4.2022)