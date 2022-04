Thiem muss nach Belgrad auch in Estoril eine Erstrundenniederlage hinnehmen. Foto: APA/AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

Dominic Thiem hat am Dienstag beim ATP-250-Turnier in Estoril seine Auftaktpartie verloren. Der 28-Jährige verlor gegen den stark agierenden Franzosen Benjamin Bonzi (ATP-58.) nach 1:46 Stunden mit 3:6,6:7(9). Im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Thiem seine stärkste Phase, vergab aber drei Satzbälle.

Bonzi gewann im Jahr 2021 sechs Turniere auf der Challenger-Ebene und spielte sich mit einem Halbfinale von Marseille und einer dritten Runde in Indian Wells auf Platz 58 in der Weltrangliste. "Ich bin sehr glücklich, denn es ist nie einfach, gegen Dominic zu spielen", sagte er nach seinem Erfolg. "Er ist einer der Top-Spieler, es ist nicht leicht, sich zu erholen und wieder auf die Tour zurückzukommen."

Damit muss Thiem weiterhin auf seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour seit 12. Mai 2021 warten. In der kommenden Woche bestreitet Thiem das Masters-Turnier in Madrid, wo er 2017 und 2018 jeweils im Finale stand. Danach stehen vor den French Open noch das Masters in Rom und das 250er-Turnier Genf auf seinem Plan.

Steigerung im zweiten Satz

Thiem hatte von Beginn weg bei eigenem Aufschlag mehr Schwierigkeiten als sein im Ranking auf Platz 58 liegender Gegner. Nach Abwehr zweier Breakbälle im vierten Game musste der Lichtenwörther sein Service zum 2:4 dann auch abgeben. Vor allem mit dem zweiten Aufschlag machte Thiem im ersten Satz nur 25 Prozent der Punkte. Am Ende war der Satzgewinn Bonzis nach 38 Minuten zum 6:3 verdient.

Ähnlich wie im Match zuletzt in Belgrad steigerte sich Thiem im zweiten Satz, zum Satzgewinn reichte es dann aber knapp nicht. Er brachte seinen 25-jährigen Gegner im ersten Duell der beiden Spieler öfter in Bedrängnis. Bei 3:2 vergab Thiem allerdings eine klare Möglichkeit zum Passierball zum 15:40 bei Bonzis Aufschlag. Damit blieb der US-Open-Sieger 2020 weiter ohne Breakchance.

Doch Thiem ließ trotzdem nicht locker und sicherte sich nach 1:26 Stunden eine 6:5-Führung, Bonzi zog sicher ins Tiebreak ein. In diesem drehte Thiem ein 0:2 in ein 4:2, musste bei 5:6 nach 100 Minuten Spielzeit aber den ersten Matchball abwehren. Danach hatte Thiem bei 7:6, 8:7 und 9:8 drei Satzbälle, die er nicht verwerten konnte. Bei 10:9 nutze Bonzi seinen zweiten Matchball zum Aufstieg ins Achtelfinale. (luza, APA, 26.4.2022)