Auf Verlangen der SPÖ gab es bereits eine Sondersitzung zum Thema Teuerung. In der heutigen Nationalratssitzung werden sowohl die Neos als auch die FPÖ die Inflation ins Zentrum stellen – jeweils mit eigenem Dreh. Foto: IMAGO/Martin Juen

Livestream der Nationalratssitzung.

Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner einzigen Sitzung der Plenarwoche – sie beginnt um neun Uhr – ein Paket gegen Teuerung, das sich nicht zuletzt an Pendler richtet. Denn die Pendlerpauschale wird befristet bis Mitte kommenden Jahres um 50 Prozent angehoben. Der sogenannte Pendler-Euro wird gar vervierfacht. Weiters vorgesehen sind eine Senkung der Erdgas- und der Elektrizitätsabgabe sowie eine steuerliche Vergünstigung für Agrardiesel.

Teuerung – jeweils mit eigenem Dreh

FPÖ und Neos werden aber jeweils versuchen, dem Thema einen eigenen Dreh zu geben. Die Freiheitlichen haben die Teuerung zum Inhalt der Aktuellen Stunde zu Beginn der Sitzung gemacht. Gegenüber der "Rekordinflation" und dem "drohenden Wohlstandsverlust" lege die Regierung "Untätigkeit, Kaltherzigkeit und Desinteresse" an den Tag, so FPÖ-Chef Herbert Kickl. "All unsere Forderungen für Entlastungsmaßnahmen des Staates bei Treibstoff, Energie, Wohnen und Grundnahrungsmitteln werden wir dem Bundeskanzler zur Kenntnis bringen." Die Neos planen eine dringliche Anfrage zum Thema Teuerung. Und auch die Aktuelle Europastunde dreht sich auf pinke Initiative um die Sicherheit der Energieversorgung.

Am Thema Corona kommt man in der heutigen Nationalratssitzung aber auch nicht vorbei. Denn das Maßnahmengesetz, das die Basis für die allfällige Verhängung von Ausgangsbeschränkungen ist, wird präventiv bis Mitte kommenden Jahres verlängert. Ebenfalls auf der Agenda der Abgeordneten ist ein Paket, das sich unter anderem mit höheren Strafen gegen die Tuning-Szene richtet. Explizit unter Strafe gestellt werden unter anderem die Manipulation von Pkw-Motoren, um Explosionsgeräusche zu erzeugen, und Fahrweisen wie rasches Anfahren oder abruptes Abbremsen.

Gaslieferstopp wird Thema

Debattiert werden dürfte auch über ein ganz aktuelles Thema – den Gaslieferstopp durch Russland. Die Neos kündigen hier etwa an, die Vorbereitung Österreichs auf eine solche Situation zu thematisieren. "Was ist dann der Plan für Österreich? Hat die Ministerin alle erforderlichen Daten, wer die größten Verbraucher sind? Gibt es einen Plan hinsichtlich Substituierbarkeit? Arbeitet sie mit Hochdruck an Alternativen zur russischen Gasversorgung?", fragt Energiesprecherin Karin Doppelbauer. Das Energielenkungsgesetz, auf das sich Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) gern berufe, sei jedenfalls kein Plan B. "Zwei Monate nach Beginn der Ukraine-Kriegs bleibt die Bundesregierung immer noch jede Antwort und einen ordentlichen Plan schuldig", so die pinke Abgeordnete in einer Aussendung. Andere europäische Länder seien Österreich weit voraus.

Die kritisierte Gewessler nahm am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" zum Gaslieferstopp Stellung. Die Lieferungen nach Österreich würden derzeit uneingeschränkt laufen, so die Ministerin. Für einen Lieferstopp gebe es derzeit keine Anzeichen. Allerdings: Dass man sich nicht auf die Gaslieferungen aus Russland verlassen könne, wisse man bereits seit einiger Zeit. Aus diesem Grund müsse man laut Gewessler etwas für den Ausstieg aus russischem Gas tun. Daran werde gearbeitet. (APA, red, 27.4.2022)