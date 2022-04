"Okto steht nach 16,5 Jahren Sendebetrieb vor dem überraschenden Aus", heißt es in einem Mail an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das dem STANDARD vorliegt

Foto: okto1

Wien – Okto soll eingestellt werden, "Okto steht nach 16,5 Jahren Sendebetrieb vor dem überraschenden Aus", heißt es in einem Mail an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das dem STANDARD vorliegt. Der Grund: Die Stadt Wien habe die Basisubvention eingestellt, der Communitysender würde so rund eine Million Euro pro Jahr verlieren, "diese völlig unerwartete Entscheidung ist existenzbedrohend und bedeutet das Aus für Österreichs erstes und größtes Communityfernsehen wie wir es kennen und lieben", heißt es in dem Mail weiter.

Kündigungen "unausweichlich"

"Zwecks Konkursvermeidung sei "die Kündigung des Okto-Teams unausweichlich". Um eine Insolvenz zu verhindern, die Dienstverhältnisse aller angestellten OKTO-Mitarbeiter*innen inkl. Geschäftsführung mit Jahresmitte aufgelöst werden", heißt es in dem Mail, der Verleih- und Studiobetrieb soll mit Ende April eingestellt werden, der Sendebetreib bleibe "so lange wie möglich aufrecht. Mehr dazu in Kürze. (red, 27.4.2022)