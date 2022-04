Welche Spiele in den einzelnen Abo-Angeboten enthalten sein werden, wird man wohl erst zum Start im Juni erfahren. Foto: Sony

Ab Ende Juni wird man auch in Deutschland und Österreich den neuen Abo-Service von Sony Playstation nutzen können. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Premium-Variante des Abos die Möglichkeit bieten, Testversionen von Spielen auszuprobieren. Offenbar wurden erst jetzt die Entwickler darüber informiert, dass sie diese Testversionen zur Verfügung stellen müssen.

Zeitlich begrenzt

Wie "GameDeveloper" am Dienstag berichtete, wurden die Entwicklerrichtlinien dahingehend angepasst, dass eine Spiel-Demo mindestens zwei Stunden dauern muss, sofern der Titel 34 Dollar (32 Euro) oder mehr kostet. Die neuen Regeln betreffen nur Spiele, die erst in Entwicklung sind und noch nicht veröffentlicht wurden. Nach Erscheinen haben die Spieleschaffenden drei Monate Zeit, bis eine passende Demo erhältlich sein muss. Was bei Nichteinhalten mit dem Spiel geschieht, verraten die Richtlinien offenbar nicht.

Entwickler haben zudem die Möglichkeit, kürzere Demos bereitzustellen, wenn sich das besser für bestimmte Spiele eignet. Sony nimmt sich jedoch die Freiheit, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob sie damit einverstanden sind.

Sehr wohl verraten wird, wie lange die Demos Plus-Premium-Abonnenten zur Verfügung stehen müssen, nämlich zwölf Monate. In einer Presseaussendung verspricht Sony dieses Feature bereits für die künftigen Plus-Premium-Kunden. "In diesem Tarif werden zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobiert werden können."

In der Presseaussendung kündigt Sony auch den automatisierten Wechsel von bestehenden Kunden an. "Nach der Einführung des neuen Playstation-Plus-Service wird Playstation Now in das neue Playstation-Plus-Angebot übergehen und nicht mehr als eigenständiger Service verfügbar sein. Playstation-Now-Kunden migrieren zu Playstation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen."

Im Mai wird der Service in ersten Ländern ausgerollt. Europa soll dann Ende Juni folgen.

Services im Überblick

Playstation Plus Essential: PS-Plus-Mitglieder wechseln in dieses Abo-Modell. Sowohl preislich als auch inhaltlich (z. B. zwei monatlich herunterladbare Spiele, exklusive Rabatte) ändert sich hier praktisch gar nichts.

Preis: 8,99 € monatlich / 24,99 € vierteljährlich / 59,99 € jährlich

Playstation Plus Extra: Zusätzlich zu den Essential-Vorteilen wird Extra-Kunden ein Katalog von rund 400 PS4- und PS5-Spielen zur Verfügung gestellt.

Preis: 13,99 € monatlich / 39,99 € vierteljährlich / 99,99 € jährlich

Playstation Plus Premium: Hier finden sich alle Inhalte der bereits genannten Abo-Möglichkeiten und zusätzlich rund 340 Retro-Klassiker aus allen Playstation-Generationen. Außerdem bietet nur diese Version des Abos die Möglichkeit, Spiele auch zu streamen. Die weiter oben erwähnten Demo-Versionen von neuen Spielen werden ebenfalls Premium-exklusiv sein.

Preis: 16,99 € monatlich / 49,99 € vierteljährlich / 119,99 € jährlich

(aam, 27.4.2022)